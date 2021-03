Zmaga Japoncu, Bor Pavlovčič 5.

Letošnji planiški praznik se je začel z nadomestno tekmo – namesto poletov iz Vikersunda se je tako skakalna karavana pomerila med seboj v Planici že v četrtek, od jutri do nedelje pa bo tu klasični program.



Uvod v Planico 2021 je minil v senci grozovitega padca norveškega asa Daniela Andreja Tandeja, ki so ga nemudoma s helikopterjem odpeljali v urgentni oddelek UKC v Ljubljani, nakar so sledile vesti o stabilnem stanju in upanju na kar najbolj uspešno okrevanje.



Tekma pa je nato pripadla Japoncu Rjoju Kobajašiju, navzoče je zlasti navdušil s sijajnim poletom, dolgim 244,5 metra, v finalni seriji, v kateri je nastopilo kar 10 Slovencev. V prvo je skočil 235,5. Med našimi sta se na tej tekmi najvidneje približala najboljšim Bor Pavlovčič na 5. mestu (231,5; 228,5) in Domen Prevc na 8. (231; 222). Ostalo je nekaj obžalovanja za stopničkami, slednji je bil namreč po uvodni seriji 2., Pavlovčič mesto za njim. Tako pa sta na koncu na odru za zmagovalce stala še Nemca Markus Eisenbichler (232,5; 238,5) in Karl Geiger (224,5; 238).



Druge uvrstitve Slovencev: 17. Žiga Jelar (213; 224,5), 19. Peter Prevc (212; 220,5), 25. Tilen Bartol (206; 213), 26. Cene Prevc (214; 204), 27. Lovro Kos (201,5; 206), 28. Anže Lanišek (205.,5; 202,5), 29. Timi Zajc (213; 200,5), 30. Anže Semenič (212,5; 200).

