Na sprejemu pred konferenco o poudarek povezovanju

S slovensko-hrvaškim poslovnim forumom v Opatiji se danes končuje dvomesečna poslovna kampanja medijske hiše Delo Investicije v gradbeništvu.

Konferenca, ki jo organizirata Delo in hrvaški Jutarnji list, se je začela včeraj z večernim sprejemom. Glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić je poudaril, da je vesel in ponosen na sodelovanje med vodilnima medijskima hišama v sosednjih državah in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško.

Z leve: odgovorni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić, župan Opatije Fernando Kirigin, direktor Dela Stojan Petrič in član uprave Hanza Medie Igor Cenić. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Delo in Jutarnji list tokrat organizirata konferenco o gradbeništvu tretjič, jeseni pa bosta skupaj izvedla konferenco Kapitalski trgi. Ogurlić je omenil tudi skupne revije, ki jih izdajata medijski hiši, in sicer letos revijo Like, ki je namenjena turizmu in gastronomiji, ter lani Next Business, namenjeno gospodarstvoma obeh držav. »Izjemno smo ponosni, da smo se z revijo Next Business uvrstili med pet najboljših projektov na svetu v kategoriji najboljše uporabe tiska, kar v konkurenci največjih svetovnih medijev kaže, da imamo tudi pri nas dobre ideje,« je Ogurlić spomnil, da je Mednarodno združenje novičarskih medijev poslovno revijo uvrstilo v finale

Z leve: direktor družbe Stoja Trade Zoran Đukić, direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli in direktor Kolektorja Construction Marko Trampuž. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Današnja poslovna konferenca, ki velja za verjetno največje srečanje gradbene industrije v regiji, bo ponudila vpogled v ključne trende, ki oblikujejo to industrijo. Udeležence bodo nagovorili slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, podpredsednik hrvaške vlade ter minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković ter podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica.

Richard Krammer, direktor GrECo Specialty, (levo) in Simon Savšek, vodja predstavništva skupine EIB v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na konferenci bosta dve okrogli mizi. Na prvi bodo strokovnjaki iz prakse razpravljali o vlogi gradbeništva pri zelenem prehodu, druga bo ponudila smernice za investiranje v infrastrukturo z vidika trajnostne mobilnosti. Konferenco bomo v živo prenašali tudi na spletni strani Delo.si.