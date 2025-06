Inovacije na višji ravni: kaj na avstrijskem Koroškem delajo drugače

In prav avstrijska Koroška je zaradi strateškega pristopa k spodbujanju razvoja, tehnologije in interdisciplinarnega povezovanja postala ena najbolj obetavnih in zanimivih regij na svetu. To je prostor, kjer se razvijajo napredne tehnologije in kjer sta digitalizacija in umetna inteligenca dobili nov zagon. »Na Koroškem so kratke razdalje, raznolikost, prednosti regionalnosti, pa tudi lega v primerjavi z drugim svetom celovit paket, ki vam uresniči številne želje,« glavne prednosti regije povzame dr. Eva Eggeling, vodja Inovacijskega centra Fraunhofer za digitalizacijo in umetno inteligenco KI4LIFE.

Uspeh Koroške ni naključje. V zadnjih letih je regija sistematično vlagala v inovacijsko okolje, ki spodbuja nastanek in uresničevanje idej. Ključno vlogo igrata povezovanje – tako med podjetji kot med raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami – in neposreden prenos znanja v prakso. »Inovacije tu ne nastajajo izolirano. Koroška ponuja ekosistem, v katerem lahko ideje dozorevajo in se ciljno uresničujejo,« pojasnjuje dr. Eva Eggeling.

Geografska lega med Avstrijo, Italijo in Slovenijo omogoča močno mednarodno povezanost. »Za ljudi, ki se odločijo živeti in delati tukaj, to pomeni dostop do širšega regijskega prostora – Alpe-Jadran postajajo vedno bolj povezana inovacijska skupnost,« poudarja Eva Eggeling.

Inovacije, ki niso zaprte v laboratorijih

Eva Eggeling FOTO: carinthia.com

Na Koroškem so inovacije rezultat dobrega povezovanja. Podjetja, raziskovalne ustanove in izobraževalne organizacije delujejo kot celota, povezana s skupnim ciljem, in sicer razvijati rešitve, ki so takoj uporabne v praksi. Ključni stebri inovacijskega ekosistema zajemajo vrhunske rešitve v elektroniki (EBS), umetni inteligenci in digitalizaciji ter vse do inteligence rojev, naprednih materialov in trajnostnih postopkov.

V zadnjih letih so se osredotočili tudi na raziskovanje umetne inteligence, nedavno so tja preselili Center za umetno inteligenco Fraunhofer, ki je bila po besedah Eggeling pametna in v prihodnost umerjena poteza. »Že pred navdušenostjo nad storitvijo ChatGPT je bilo jasno, da je umetna inteligenca ključna tehnologija prihodnosti in da je pomembno, da se na tem področju čim prej uveljavimo. Zagotovo lahko trdimo naslednje: tako mi kot celotna regija smo to pravočasno zaznali – ob pravem času so začeli sodelovali pravi akterji s podobno vizijo ter potrebnim pogumom in pionirskim duhom.«

V centru KI4LIFE se osredotočajo na uporabo umetne inteligence na področjih, kot so jezikovni modeli, računalniški vid in podatkovno gnane inovacije. Zaradi tesnega sodelovanja z industrijo razvijajo rešitve, ki jih podjetja lahko hitro vključijo v svoje delovanje. »Ne raziskujemo abstraktnih konceptov, temveč konkretne izzive, ki jih podjetja potrebujejo tukaj in zdaj,« dodaja Eggeling.

Sodelovanje z raziskovalnimi centri umetne inteligence, kot je KI4LIFE, pomeni neposreden dostop do znanja in skrajšanje razvojnih ciklov. Posledično za podjetja to pomeni, da jim ni treba opraviti dolgih razvojnih ciklov, ampak lahko hitro pridobijo praktične rešitve. »Če se odločite za sodelovanje z nami, dobite nekaj novega, inovativnega, prilagojenega, kar vam omogoča tudi konkurenčno prednost. Lahko bi rekli tudi: to želimo narediti hitreje, bolje ali preprosto drugače kot drugi.«

dr. Eva Eggeling: »Kdor želi ustvarjati prihodnost, potrebuje okolje, ki razume dinamiko sprememb – in prav to ponuja Koroška«.

Eva Eggeling FOTO: carinthia.com

Rezultati takšnega delovanja se takoj pokažejo v praksi. Za podjetje FP-Dach so na Fraunhofer-KI4LIFE razvili sistem umetne inteligence, ki napoveduje vlago v strehah več mesecev vnaprej, kar omogoča preventivno vzdrževanje. Za Leeb Balkone so oblikovali UI-klepetalnik, ki razbremeni prodajno ekipo, in za podjetje Great Big Value sistem za analizo telefonskih anket z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Tudi mala podjetja so vključena – z digitalizacijskim kuponom lahko z raziskovalci sodelujejo brez stroškov, kar odpira vrata k tehnološkemu preboju tudi manjšim igralcem.

Raziskovalna moč Koroške presega tehnološko infrastrukturo. Eden ključnih adutov regije je kakovost življenja. »Če primerjate dve enako tehnološko razviti lokaciji, bo odločilna tista, ki ponuja boljše življenjsko okolje – in tu ima Koroška s svojimi jezeri, gorami in naravo veliko prednost,« meni Eggeling. V dobi, ko je ravnovesje med delom in življenjem vse pomembnejše, to postaja ključen dejavnik pri privabljanju talentov.

Avstrijska Koroška je postala regija, kjer se inovacije uresničujejo hitro, učinkovito in v sodelovanju. Tu je mogoče najti vse, kar potrebuje sodoben inovacijski proces: napredno infrastrukturo, dostop do raziskovalnega znanja, odprtost za sodelovanje in kakovostno življenjsko okolje, ki privablja talente.

Za vse, ki razmišljajo o širitvi, razvoju ali partnerstvu na področju tehnologije in inovacij, je Koroška priložnost, da svoje ideje razvijejo – in jih tudi zares uresničijo.

FOTO: Johannes Puch

