Banka Slovenije piše nov zakon o bančnih izbrisih

V nadaljevanju preberite:

V Banki Slovenije so zadovoljni, da je generalna pravobranilka sodišča EU iz Luksemburga Juliane Kokott v sklepnih predlogih menila, da je ureditev zakona o pravnem varstvu razlaščenih bančnih vlagateljev v nasprotju z načelom neodvisnosti centralne banke in prepovedjo monetarnega financiranja. Zakaj meni, da je tako? Kdaj je pričakovati odločitev iz Luksemburga in kakšne rešitve pripravlja naša centralna banka?