Bančni dobički letijo v nebo – po desetih mesecih s kar 930 milijoni dobička

Banke v Sloveniji so v prvih desetih mesecih ustvarile skoraj 930 milijonov evrov dobička pred davki, ki so znašali dobrih 117 milijonov evrov. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta so dobiček povečale za kar 115 odstotkov. Dobiček bank pred obdavčitvijo tako že dva meseca pred iztekom leta – ob nizkih neto oslabitvah in rezervacijah – krepko presega celoletnega iz leta 2022, ugotavljajo v Banki Slovenije (BS).

V BS pri tem dodajajo, da sta k dodatnemu izboljšanju rezultatov poslovanja slovenskih bank prispevali zmerna rast gospodarske aktivnosti in zvišanje obrestnih mer, s katerim ECB naslavlja visoko inflacijo. Banke so dvig obrestnih mer prenesle v pogoje posojanja nebančnemu sektorju, kar je prispevalo k letošnji stagnaciji obsega posojil nefinančnim družbam in skromnemu povečanju obsega stanovanjskih posojil. Posojila podjetjem so medletno upadla za 2,5 odstotka, posojila gospodinjstvom pa so se povečala za 3,3 odstotka.

Rast vlog nebančnega sektorja se je po visoki rasti v preteklih letih letos upočasnila, a njihov obseg ostaja na rekordnih ravneh. Konec oktobra so bančne vloge gospodinjstev znašale 26,2 milijarde evrov, kar je slabih pet odstotkov več kot oktobra lani. Pri tem se delež vezanih vlog ob dvigu depozitnih obrestnih mer le počasi povečuje in ostaja nižji kot v povprečju evrskega območja. To prispeva k izrazitemu povečevanju letošnjih neto obrestnih prihodkov, kar se odraža v močno povečanem dohodku bank. Banke so namreč v prvih desetih mesecih s čistimi obrestnimi dohodki zaslužile kar milijardo 158 milijonov evrov, kar je več kot dvakrat toliko kot v istem obdobju lani.