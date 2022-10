Brezpilotniki že lahko prevzamejo veliko nalog

V nadaljevanju preberite:

Brezpilotni letalniki, ki jih v pogovornem jeziku imenujemo kar droni, čeprav bi bil ustreznejši slovenski izraz troti, so tehnologija, ki veliko obeta – tudi na področju logistike. Potekajo številni pilotski projekti, od dostave v spletnih trgovinah naročenega blaga po ZDA do dostave zdravil v odročnejše predele na Islandiji (in še kje drugje). Toda brezpilotni letalniki so z nekaj nadgradnjami lahko še bistveno uporabnejši od zgolj opravljanja nalog dostave.