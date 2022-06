Banka Slovenije: recesija v 2023, če se razmere v Ukrajini ne bodo umirile

Ob precejšnjih tveganjih, ki jih predstavljajo zlasti posledice ruske agresije v Ukrajini, ozka grla v dobavnih verigah in razmere na energetskih trgih, je Banka Slovenije zvišala napoved letošnje inflacije v Sloveniji: v povprečju leta naj bi znašala devet odstotkov, nato pa naj bi se v prihodnjih dveh letih umirila na 4,5 oziroma 2,3 odstotka. Spomnimo, decembra lani je BS za letos predvidela 3,8-odstotno inflacijo.

V Banki Slovenije so pri tem krepko zvišali tudi napoved letošnje gospodarske rasti, in sicer s štirih na 5,8 odstotka, za prihodnji dve leti pa predvidevajo umiritev rasti na 2,4 oziroma 2,5 odstotka. »Rast je višja izključno zaradi močnega prenosa iz zadnjega četrtletja preteklega leta, vpliv ruske vojaške agresije pa bo nato vplival na nižjo rast v prihodnjih dveh letih,« je pojasnila viceguvernerka BS Tina Žumer.

V BS so pri tem pripravili še oster scenarij z manj ugodnimi predpostavkami. Če se bo ruska vojaška agresija intenzivno nadaljevala v 2023, skupaj s sankcijami na ruske energente, bi to negativno vplivalo tako na rast kot inflacijo. V tem primeru bi bila letošnja inflacija pri nas desetodstotna, v 2023 pa 6,5-odstotna. Na drugi strani bi se BDP letos povečal za približno 4,3 odstotka, v 2023 pa bi bila gospodarska rast negativna in bi v povprečju leta znašala minus 0,4 odstotka. Tako negativno rast bi v povprečju leta v 2023 v tem primeru imelo tudi celotno evrsko območje, poudarjajo v BS. Razmere bi se po tem negativnem scenariju postopoma izboljšale v 2024, ko naj bi gospodarska rast dosegla 3,6 odstotka.