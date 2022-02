Čas je za regionalne šampione

»Verjamem, da moramo ustvarjati regionalne prvake. Kaj bomo v regiji, ki ima 20 milijonov prebivalcev, ponudili našim otrokom, da ne bodo odhajali drugam? Kako jih bomo zadržali tukaj?« je vprašanje, ki si ga je zastavil Blaž Brodnjak. Dodal je, da povezovanje vodij v regiji ključ za vzpostavitev skandinavskega modela sodelovanja, ki se mu zdi zelo primeren za ta prostor. NLB bo sicer do konca aprila združila NLB Srbija in Komercijalno banko, združena se bo imenovala NLB Komercijalna banka.

Inštitut za strateške rešitve je v sodelovanju s Srbsko gospodarsko zbornico (Privredna komora Srbije) organiziral dogodek Gospodarska integracija Zahodnega Balkana. Na dogodku so vodilni gospodarstveniki iz Srbije in Slovenije razmišljali o priložnostih in izzivih, ki jih ponuja tesnejše sodelovanje na Zahodnem Balkanu, s poudarkom na sodelovanju obeh držav, in o pomenu integracije območja v evropski prostor. Gre za nadaljevanje ljubljanskega dogodka: Priložnosti slovenskih podjetij na Balkanu.

Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve, je dejal, da so srbska podjetja v zadnjem času med največjimi investitorji v Sloveniji, kar kaže, da se gospodarsko in tudi siceršnje sodelovanje med državama vse bolj krepi. »Vendar je med nami še vedno meja. To je meja EU. Ta meja danes otežuje gospodarsko sodelovanje in logistiko. Regionalno sodelovanje se lahko v polnosti uresniči le, če so poti moderne, meje pa odprte za povezovanje in trgovanje.«

Po besedah Mihaila Vesovića, direktorja Srbske gospodarske zbornice, so rezultati sodelovanja med Srbijo in Slovenijo v zadnjih 10 letih dobro vidni. Tudi on je izpostavil pomen prizadevanja za še bolj tesno medsebojno integracijo. »Ključno je, da se sprejemajo ukrepi, ki odpravljajo ovire za še tesnejše sodelovanje. Cilj je vzpostavljanje prostega gospodarskega prostora po vzoru, na primer, zveze EFTA, ki odpravlja ovire pri medsebojnem sodelovanju evropskih držav.« Še eno prednost tesnejše povezanosti regije vidi v skupnih nastopih podjetij iz Srbije in Slovenije na tujih trgih, na primer v Afriki.

Je skandinavski model prava rešitev?

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, zdajšnji generaciji gospodarstvenikov ne pripisuje samo želje, ampak tudi odgovornost, da regijo tesneje poveže. »Verjamem, da moramo ustvarjati regionalne prvake. Kaj bomo v regiji, ki ima 20 milijonov prebivalcev, ponudili našim otrokom, da ne bodo odhajali drugam? Kako jih bomo zadržali tukaj? Pomemben odgovor na ta izziv je pametna specializacija,« je prepričan Brodnjak. Dodal je, da je povezovanje vodij v regiji, tako gospodarstvenikov kot politikov, ključ za vzpostavitev skandinavskega modela sodelovanja, ki se mu zdi zelo primeren za ta prostor.

Povezovanje v regiji se ne more v polnosti uresničiti, če podjetja sebe dojemajo kot regijskih igralcev, je prepričana Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol. Tako ravna tudi Petrol. »Želimo investirati v potencial v energetiki. Prisotni smo v Sloveniji in na Hrvaškem, v obeh državah močno, pa tudi v Srbiji, kjer pa vidimo velik dodaten potencial za rast. Naj bo to plin ali vodik, ali pa investicije v obnovljive vire,« je povedala. Predsednica uprave največje naftne družbe v regiji je osvetlila tudi kadrovski vidik poslovanja z vidika regijske družbe: »Že zdaj imamo več zaposlenih izven Slovenije kot v Sloveniji, čeprav ustvarimo polovico prihodkov v Sloveniji. Digitalizacijo smo v koronskem času vzpostavili v 24 urah, procese smo lahko izvajali od doma. Po koncu koronske krize smo ta know-how izkoristili za izboljšavo naših procesov. Verjamem, da so te države prijetne za življenje, mi kot podjetje pa moramo poskrbeti za primerno plačilo, da bodo kadri ostali v regiji,« je v pogovoru, ki ga je povezoval Nikola Papak, predstavnik Srbske gospodarske zbornice v Sloveniji, povedala Nada Drobne Popović.

Razdrobljeni trgi

Vsak trg v regiji je relativno majhen, sploh v razmerju do Evrope, če pa regijo dojemamo kot en trg, se to spremeni, je poudaril Mihailo Janković, generalni direktor družbe MK Group. »Odvisni smo eden od drugega. Ni dovolj, da regijo prepoznavamo kot enoten prostor, tako moramo tudi ravnati. Naše podjetje je prisotno tako v EU kot v regiji. Dokazujemo, da niso samo podjetja iz EU dobrodošla v Sloveniji, temveč so lahko dober delodajalec tudi srbska podjetja,« je dejal Janković in dodatno podčrtal pomen tesnejše politične integracije v EU, ki je izjemno pomembna za Zahodni Balkan. V Sloveniji družba MG Group vidi velik potencial, doslej so vanjo investirali več kot 200 milijonov evrov, načrtujejo dodatnih 300 milijonov evrov investicij.