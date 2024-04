Ceste bi morali elektrificirati

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V transportu – tako osebnem kot tovornem – prevladujejo motorji z notranjim izgorevanjem, tako pa bo še nekaj desetletij, kljub jasnim politikam (razvitih) držav, ki želijo prevoz razogljičiti in pogonske agregate v prevoznih sredstvih, ki jih poganjajo ogljikovodiki, nadomestiti z okoljsko bolj sprejemljivimi možnostmi.

Praktični težavi pri obvladovanju izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzroča promet, sta vsaj dve. Ena je tehnološka – alternativne oblike pogona še niso dovolj široko dostopne ali pa na sedanji stopnji razvoja po stroškovni plati, po funkcionalnosti in zanesljivost obratovanja še ne morejo ustrezno nadomestiti motorjev z notranjim izgorevanjem.

Transport ves čas narašča

Druga skupina ovir pa je povezana s tem, da obseg transporta (izražen v prevoženih kilometrih in prepeljanih količinah tovora) v zadnji desetletjih neprestano narašča. Zaradi obsežne mednarodne trgovine potuje po svetu z ladjami, tovornjaki in vlaki vse več blaga, rastoči turizem temelji na večji dostopnosti potovanj (predvsem z letali), povečujejo pa se tudi potrebe po osebni mobilnosti prebivalcev – ki vsakodnevno potujejo na delovno mesto in tudi zasebno. Jasna je tudi povezava z gospodarsko rastjo – bolj so države razvite, bolj se povečuje potreba po transportu.

INFOGRAFIKA: Delo

Zato ni posebno presenečenje, da je transport v Evropski uniji edini sektor, v katerem izpusti toplogrednih plinov naraščajo vse od leta 1990. Po letu 2020 so presegli eno milijardo ton ekvivalenta CO 2 , transport pa je postal gospodarska dejavnost, ki prispeva največ škodljivih izpustov.

V drugih sektorjih so se izpusti v zadnjih desetletjih zmanjšali, res pa je, da ne vedno in povsod na način, ki bi zmanjševal izpuste na ravni planeta. Industrija, ki je bila glavni vir toplogrednih plinov do leta 1990, je sicer široko vpeljevala energetsko učinkovitejše tehnologije in povečevala produktivnost, a velik del energetsko intenzivnih dejavnosti je v procesu globalizacije »preselila« v države z nižjimi okoljskimi standardi, cenejšo energijo in cenejšo delovno silo. Tam izdelane proizvode pa seveda zdaj v Evropo pripeljemo ...

Najtrši oreh bo letalstvo

Skupne emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji so vrh dosegle v letu 2007, od takrat naprej pa se v transportu zmanjšujejo trikrat počasneje kot v drugih dejavnostih, je v svoji študiji izpostavila organizacija Transport & Environent, ki promovira okolju prijazne gospodarske politike.

Cestni promet, kjer se predvsem pri osebnih vozilih postopno uveljavljajo električni avtomobili, in ladijsko prevozništvo, ki prehaja na manj onesnažujoča goriva, sta v letu 2023 izpuste znižala za osem oziroma pet milijonov ton ekvivalenta CO 2 . Vendar je ta korak naprej izničilo letalstvo, kjer so se emisije povečale za 15 milijonov ton. Prav letalstvo je dejavnost, o kateri se trenutno zdi, da jo bo najtežje razogljičiti. Tako imenovano trajnostno letalsko gorivo še dolgo ne bo dostopno v zadostnih količinah, za učinkovit električni pogon komercialnih letal pa še ni primerih tehničnih rešitev.

Da bi Evropska unija dosegla cilje iz zelenega dogovora za otipljivo zmanjšanje izpustov v transportu že do leta 2030, se bo morala posvetiti predvsem elektrifikaciji cestnega prevoza in izboljšati energetsko učinkovitost v ladjarstvu, menijo v Transport & Environment.