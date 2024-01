Deindustrializacija se dogaja tudi pri nas

Odpri galerijo

Ne gre samo za to, da je vlada zvišala stopnjo davka od dohodka pravnih oseb, ampak za to, da smo v letu in pol te vlade dobili že sedem dodatnih obremenitev, ki vplivajo na stroške podjetij. Nikoli pa se nismo pogovarjali o razbremenitvah, opozarja Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic/Delo