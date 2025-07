Delovne počitnice postajajo vse bolj popularne

V nadaljevanju preberite:

Z razvojem tehnologije, spremenjenimi pričakovanji novih generacij in ob vse večjem boju za talente se pojavljajo tudi nove fleksibilne oblike dela, ki postajajo zelo popularne. Tako se po delu od doma, hibridnih oblikah in digitalnih nomadih pojavlja še tako imenovani workation – to je skovanka, ki pomeni delo s počitniške lokacije, kamor se delavec preseli za določen čas in opravlja svoje obveznosti na daljavo, v prostem času pa raziskuje turistične znamenitosti kraja. Prve tovrstne primere smo že imeli tudi v Sloveniji, rezultati pa imajo pozitivne učinke.