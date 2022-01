Digitalizacija v drobovju energetike in varnost

V nadaljevanju preberite:

Digitalizacija nima alternative, naša življenja se bodo dramatično spremenila, brez digitalizacije ne bo mogoče slediti vsem zahtevam v predpisih in usmeritvah, podatki postajajo zlato, kar pa je lahko tudi poslovna priložnost, so bili nekateri od poudarkov konference Nove tehnologije v energetiki 21. Pri digitalizaciji pa je, glede na povečevanje števila izsiljevalskih spletnih napadov, pomembna tudi varnost. V energetiki še posebno, gre za kritično infrastrukturo.

Svetovni gospodarski forum (WEF) vsako leto objavi lestvico največjih groženj varnosti človeštva. Med njimi so tako podnebne spremembe, zaradi katerih se energetika mora spremeniti, kot kibernetske grožnje. Procesna orodja so kritični sistemi v energetiki, je opozoril Peter Ceferin iz podjetja Smart Com, število napadov se je v enem letu povečalo za 2000-krat. Razširil se je tudi spekter napadov, primaren namen ni več uničiti sistema. Napadalci so namreč ugotovili, da se da s to dejavnostjo zaslužiti, tako je izsiljevanje postalo poslovni model. A niso nevarnost zgolj napadi, tudi ranljivost se je med letoma 2020 in 2021 povečala za 44 odstotkov, tudi zaradi težje dostopnosti nekaterih materialov.