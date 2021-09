Dostavljavec Glovo se širi tudi po Balkanu in Afriki

Pri Glovu želijo na novo platformo prenesti vsaj 95 odstotkov partnerjev, ki jih je imela že Ehrana. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ohraniti želijo vsaj 95 odstotkov partnerjev Ehrane

Direktor Glova v Sloveniji bo dozdajšnji direktor Ehrane Borut Markelj. FOTO: Arhiv podjetja

Plačani glede na čas čakanja in prevoženo razdaljo

Dostavljavci Glova na hrano čakajo med pripravo, medtem ko jo drugi zgolj prevzamejo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Širitev na Balkan in ambicije v Afriki

Španci so septembra končali združitev s slovenskim podjetjem Ehrana. Glovo bo v Sloveniji vodil dozdajšnji direktor Ehrane, ki želi ohraniti vsaj 95 odstotkov starih partnerjev. Za Delo so potrdili tudi prevzeme po Balkanu in širitev v Afriko, kamor so do danes investirali že 25 milijonov evrov, v enem letu pa bodo še 50 milijonov evrov. Dogovor o združitvi sta Ehrana in Glovo dosegla že maja , vrednosti prevzema pa niso razkrili. Slovensko-španska naveza zdaj deluje na enotni platformi, za dostavo pa bodo uporabljali tehnologijo, ki so jo razvili na Iberskem polotoku. Tako so, denimo, vsi uporabniki, ki obiščejo spletno stran Ehrane, zdaj preusmerjeni na spletno stran Glova.Zaradi uporabe španske tehnologije so se potrebe po slovenskem razvoju zmanjšale, pri čemer direktor Glova v Sloveniji Borut Markelj pravi, da so ob združitvi poskusili zadržati čim več talentiranega tehničnega osebja. Tudi razvojnega centra špansko podjetje v bližnji prihodnosti pri nas ne načrtuje.V Glovu pojasnjujejo, da pravkar poteka proces prenosa partnerjev Ehrane na novo platformo. Kot pravijo, so zadovoljni s številom partnerjev, ki so se odločili za nadaljnje sodelovanje, hkrati pa se zavedajo, da nekateri ponudniki ne bodo privolili v novo platformo. Na to sicer želijo prenesti vsaj 95 odstotkov partnerjev, ki jih je imela že Ehrana. Da prehod še poteka, je razvidno tudi iz tega, da je študentska ponudba v Glovu na voljo šele od prejšnjega tedna.Za zdaj je na platformi Glova več kot 400 restavracij, hkrati pa sodelujejo s trgovcem Tuš in nekaterimi drugimi lokalnimi trgovinami in znamkami. Markelj poudarja, da nekaterih ponudnikov iz časov Ehrane še ni na seznamu Glova, in poziva k potrpljenju.Restavracije, ki so del španske platforme, lahko izbirajo med svojo dostavno službo in dostavljavci Glova. Markelj pojasnjuje, da svojim partnerjem ponujajo tudi večjo prepoznavnost in marketinške storitve.Kako so plačani dostavljavci hrane? Pri Glovu se plačila razlikujejo že med državami, v katerih deluje. Plačilo je odvisno tudi od prevožene razdalje in časa čakanja. Zadnje je novost v Sloveniji, saj dostavljavci Glova na hrano čakajo med pripravo, medtem ko jo drugi zgolj prevzamejo.Javnosti pa je sicer znan eden od modelov plačila dostavljavcev hrane, kot ga uporabljajo druga dostavna podjetja pri nas. Ta večkrat na teden za določen termin razpišejo potrebno število dostavljavcev in jim zagotovijo minimalno urno plačilo. Seznam je več ur odprt za prijave, delo dostavljavcev pa poteka v dogovorjenih terminih. Dostavljavci dobijo tako vsaj minimalno plačilo, če v svojem terminu opravijo dostave, katerih plačilo presega minimalno urno postavko, pa so tudi plačani več.Za to delo se sicer lahko odločijo tudi tisti, ki se niso pravočasno prijavili na omenjeni seznam, vendar v tem primeru nimajo zagotovljenega minimalnega urnega plačila. Tako so povsem odvisni od števila opravljenih naročil, ki so bila med epidemijo za dostavo do 1,5 kilometra plačana okoli 2,70 evra bruto. Za vsak dodaten kilometer je dostavljavec dobil 0,40 evra.Po združitvi Ehrane je Glovo prevzel še nekatere operacije dostavnega podjetja Delivery Hero v jugovzhodni Evropi, pravi Borut Markelj. Temu so sledili še prevzemi v Romuniji, Bolgariji, Črni gori, Srbiji in na Hrvaškem.Zadnji trg, na katerega je vstopil Glovo, je Bosna, medtem ko v Romuniji še čakajo, da prevzem podjetja Foodpanda potrdi agencija za varstvo konkurence.Španci pa ne skrivajo ambicij tudi pred dodatnim širjenjem v Afriko. V regijo so investirali že 25 milijonov evrov, podjetje pa je za Delo potrdilo, da v prihodnjem letu načrtujejo še dodatne investicije v vrednosti 50 milijonov evrov. Kot razlagajo, je v Afriki več ključnih trgov, ki ostajajo nepokriti in so zato priložnost za njihovo platformo.Glovo je že prisoten v Maroku, Ugandi, Keniji, Gani, Slonokoščeni obali in Nigeriji. Skupno pokriva 40 mest, ima več kot 300.000 uporabnikov, vključenih je 8000 restavracij in 12.000 dostavljavcev.