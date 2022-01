Evropejci precej pred Američani

Rivalstvo med ameriškim Boeingom in evropskim Airbusom na področju izdelave velikih potniških letal je staro desetletja in dolgo je veljalo, da sta člana de facto duopola na tem trgu precej izenačena, še več, Boeing je bil v rahli prednosti.

V zadnjih treh letih pa je Boeing precej zaostal za tekmecem, predvsem na področju prodaje. Glavni razlog je bila »prisilna prizemljitev« njegovega komercialnega modela 737 max, do katere sta pripeljali dve katastrofalni nesreči v letih 2018 in 2019. Zasejali sta dvom o varnosti modela in marsikatero letalsko družbo spodbudili, da je že naročena letala preklicala ali pa dokončno odločitev o nakupu prestavila na čas, ko bodo dvomi odpravljeni.

V letih 2020 in 2021 je na prodajo vplivala tudi pandemija covida-19, ko se nova letala niso prodajala zaradi zelo omejenega poslovanja prevoznikov. A zaradi »starih grehov« je zmanjšanje prodaje precej bolj prizadelo Boeing kot Airbus.

Kdo je torej zmagovalec lanskega leta? Na področju novih letal, ki so jih izročili kupcem, prav gotovo Airbus, saj mu jih je uspelo končati 611, skoraj dvakrat več od tekmeca. A slika ni črno-bela. Airbus je v prvih enajstih mesecih lanskega leta prejel naročila za 610 novih letal, Boeing pa kar za 829 letal. Analitiki opozarjajo, da je po preverbi tehničnih karakteristik boeing 737 max spet dovolj konkurenčen Airbusovim modelom iz družine A320.