Green star, priznanje za zeleno preobrazbo podjetij

Na slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Dubaju bo danes Cer Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo mednarodni javnosti predstavil projekt Green star, prvo priznanje za uspešnost na poti zelene preobrazbe. Gre za digitalno orodje, ki izmeri podnebni in okoljski odtis podjetja, razvili pa so ga v Ceru. S priznanjem green star, katerega časovna veljavnost bo leto dni, bodo podjetja na enem mestu zbrala vse ustrezne podatke, ki jih potrebujejo za zeleno preobrazbo kot tudi za nefinančno poročanje.

»Podjetja tako dobijo celovit vpogled v tveganja, izzive in priložnosti, kar jim omogoča oblikovanje boljših poslovnih strategij, novih poslovnih modelov in konkurenčnih prednosti. Z vpogledom v podatke, kot so na primer poraba energije, odvisnost od energentov, ogljični odtis, poraba materialov, dobaviteljeva tveganja itd., povečujejo učinkovitost delovanja in zmanjšujejo stroške,« je pojasnila Ana Struna Bregar, izvršna direktorica Cera.

Banke zahtevajo pregledno razkrivanje vplivov poslovanja na podnebje in okolje, kar vsem prejemnikom priznanja green star, kot še pravi Ana Struna Bregar, izboljšuje dostop tudi do zelenih finančnih virov. »Podjetja lahko tako na podlagi podatkov izboljšujejo poslovanje, hkrati pa tudi ugled in kredibilnost.«

Odgovori za trajnostna tveganja

Digitalno orodje green star bo med drugim pomagalo podjetjem pri iskanju pravih odgovorov na trajnostna tveganja in iskanju novih priložnosti, pri konkurenčnosti. Obenem bo nagrajevalo tiste, ki pogumno, odločno in konkretno ustvarjajo višjo dodano vrednost in dobiček z manjšim vplivom na podnebje in okolje.

Green star bo preveril skladnost poslovanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi, z ESG-standardi. Izmeril bo ambicioznost zastavljenih zavez in ciljev trajnostnega in podnebnega ukrepanja. »Zelena preobrazba je pot, ne destinacija. Vsako podjetje ima svoje izzive in je zato na drugem delu te poti. Vendar za podjetja, ki imajo priznanje ​green star, velja, da so stopila na pot in da se zavedajo, da s svojim poslovanjem izboljšujejo okolje in kakovost življenja. Da so ambiciozna in uspešna pri doseganju globalnih ciljev trajnosti in podnebne nevtralnosti. Da so si prislužila boljši ugled, saj vodijo z zgledom uspešne zelene preobrazbe,« še navajajo v Ceru.