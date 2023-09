IMF in SBF pozivata h globalni regulaciji kriptovalut

V okviru prihajajočega vrha G20 v New Delhiju sta Mednarodni denarni sklad (IMF) in Odbor za finančno stabilnost (FSB) v svojem poročilu poudarila nujnost globalnega sodelovanja pri regulaciji kriptovalut. Namesto popolne prepovedi predlagata ciljne omejitve, ki bi se osredotočale na obvladovanje specifičnih tveganj, kot so pranje denarja, financiranje terorizma in tržna manipulacija.

Na vrhu G20 v New Delhiju bo Indija kot gostiteljica imela ključno vlogo pri pripravi regulativnih smernic. Opozarjajo na pomembnost globalno usklajenega pristopa k regulaciji, da bi preprečili izkoriščanje pravnih vrzeli med državami. Indija je že pripravila predlog, ki vključuje tudi točke iz poročila IMF in FSB.

EU in standardi za kriptovalute

Evropska unija je prva postavila temelje z odobritvijo celovitih pravil za trg kriptosredstev, pri čemer se je osredotočila na varnost potrošnikov in integriteto finančnega sistema. Kljub temu glavna usmeritev FSB določa minimalne standarde, ki državam omogočajo, da uvedejo strožje zahteve, če to želijo, s čimer se lahko odzovejo na svoje specifične potrebe in omejijo tveganja v okviru svojega pravnega sistema.

Kriptovalute v globalnem finančnem sistemu

V zadnjem desetletju so kriptovalute postale del svetovnega finančnega sistema. Razprave o njih se osredotočajo na potencialne zlorabe in tveganja, ki jih prinašajo. Nekatere države, kot je Kitajska, uvajajo stroge omejitve ali celo prepovedi, druge, na primer Združeno kraljestvo, iščejo uravnotežene pristope, ki spodbujajo inovacije, hkrati pa ščitijo potrošnike. Vrh G20 v New Delhiju bo ključen za pripravo strategije regulacije kriptovalut na svetovni ravni, pri čemer bo imela Indija pomembno vlogo kot povezovalni člen med različnimi državami.

Prihodnost regulacije kriptovalut

Kako bo svet sprejel in implementiral predloge IMF in FSB, bo znano v prihodnjih mesecih. Nujna bosta široka razprava in sodelovanje, da bo nova regulacija učinkovita, pravična in bo spodbujala inovacije. Usklajen pristop k regulaciji bo zagotavljal, da kriptovalute ostanejo koristen in varnejši del globalnega finančnega sistema. Ob uvedbi pravil, če se bodo države s tem strinjale, bo treba ustanoviti tudi organ, ki bo določal standarde na tem področju.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.