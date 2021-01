Izločitev Huaweia viša cene in upočasnjuje razvoj

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je med redkimi evropskimi državami, ki so upoštevale želje nekdanje ameriške administracije glede dobave opreme za tehnologijo 5G. Vlada je namreč na podlagi dogovora med Slovenijo in ZDA oktobra lani začela pripravljati zakon, ki kitajskega tehnološkega velikana Huaweia izloča iz nabora dobaviteljev te opreme. Telekomunikacijska stroka varnostnih groženj pri sami opremi ni zaznala, pomisleke glede zakona so že izrazili pravniki, v ponedeljek pa so negativne posledice tovrstne prakse predstavili še ekonomisti. Kaj v intervjuju za Delo pravi ekonomist Črt Kostevc, ki je eden od avtorjev študije ekonomskih posledic ob morebitni izločitvi te družbe pri uvajanju tehnologije 5G?