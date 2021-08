Kako zaščititi prihranke pred visoko inflacijo

V nadaljevanju preberite:

Inflacija pri nas, v Evropi in po svetu že nekaj časa dviga glavo in počasi, a vztrajno narašča na višine, ki jim nismo bili priča že dobro desetletje. V Sloveniji, kjer smo se pred nekaj leti otepali deflacije, je letna rast cen že pri dveh odstotkih, v Nemčiji je na letni ravni dosegla 3,8, v ZDA pa celo 5,4 odstotka. Finančnih vprašanj in dilem, ki se v sedanjih razmerah postavljajo ljudem, je vse več.