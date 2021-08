Kitajski proizvajalci telefonov letos z mešanimi občutki

Izzivi Huaweia

Pandemijo izkoristil Xiaomi

Medtem ko je kitajski Xiaomi julija prevzel vodilno mesto med svetovnimi proizvajalci telefonov, je Huawei v svoje petletne cilje zapisal, da želi zgolj preživeti. Drugo letošnje četrtletje so namreč pri Huaweiu končali z 29-odstotnim upadom prihodkov v primerjavi z istim obdobjem lani.Kitajski proizvajalci so se v zadnjih letih prebili med glavne igralce na trgu pametnih telefonov in drugih tehnoloških izdelkov. Njihovo veličino po svoje potrjuje ameriška prepoved prodaje izdelkov Huawei; slednjih ne smejo prodajati ameriška in tuja podjetja, ki uporabljajo ameriško tehnologijo. Proti Huaweiu je uperjena tudi slovenska vlada , ki medresorsko usklajuje zakon o elektronskih komunikacijah, s katerim bi vlada lahko Huaweiu preprečila sodelovanje pri gradnji slovenskega omrežja 5G. Dogodke je v intervjuju za Delo komentiral podpredsednik Huaweia za srednjo in vzhodno Evropo ter nordijsko regijo, ki zatrjuje, da je za zagotovitev varnih omrežij treba certificirati in preveriti izdelke, ne pa pavšalno izključevati podjetja.A Huaweiev spor z Američani je očitno bistveno bolj zarezal v njihove dejavnosti, kot je sprva kazalo. Njihovi pametni telefoni ne ženejo več operacijskega sistema Android, niti ne uporabljajo Googlove trgovine, kar je močno načelo zaupanje potrošnikov. Če so prodajo njihovih pametnih telefonov sprva poganjali Kitajci, se je zdaj to spremenilo; drugo letošnje četrtletje so namreč zaključili pri 42 milijardah evrov, kar je 29 nižje od lanskega rezultata. V Huaweiu izpostavljajo skoraj desetodstotno rast dobička, ki pa je posledica nadgradnje proizvodnje.Podpredsednik uprave Huaweiaje rezultate pospremil s cilji kitajskega velikana za prihodnjih pet let. Kot komentira, je na prvem mestu preživetje podjetja, kar naj bi dosegli z rastjo področja prodaje podjetjem in operaterjem.Leto 2021 pa je bistveno boljše za Xiaomi. Pekinški tehnološki velikan je julija prevzel primat med svetovnimi proizvajalci pametnih telefonov, ki sta si ga od leta 2014 izmenjevala Samsung in Apple, zadnje leto pa tudi Huawei.Prodaja Xiaomija je na mesečni ravni za četrtino zrasla že junija, kar je bila največja rast med vsemi proizvajalci telefonov. Skupno so v drugem četrtletju prodali 50 milijonov telefonov, medtem ko so jih od leta 2011 prodali že skoraj 800 milijonov.Prvo mesto bi lahko kmalu znova zavzel Samsung, ko se epidemične razmere v Vietnamu izboljšajo. Korejci imajo v tej azijski državi večjo proizvodnjo, zaradi novega vala okužb s covidom-19 pa je ta nekoliko zastala. Pomanjkanje Samsungovih telefonov je Xiaomi dobro izkoristil, obenem pa zapolnjuje tudi luknjo, ki jo za sabo pušča Huawei.