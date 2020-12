Komunisti pod posteljo

V nadaljevanju preberite:

Avstralski mediji so v nedeljo zagnali preplah: blizu dva milijona članov Komunistične partije Kitajske je zaposlenih v različnih družbah v tej državi in na Zahodu. Infiltrirali so se tudi v konzulate Avstralije, Velike Britanije in ZDA v Šanghaju, kjer so zaposleni kot območno administrativno osebje. Letos se je pokazalo, zakaj ima kitajska partija, v kateri je pod rdečo zastavo s srpom in kladivom zbranih več kot 91 milijonov članov, pod svojim okriljem rada tudi najbogatejše člane »diktature proletariata«.