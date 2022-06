Konkurenca na zavarovalniškem trgu se krepi

»Na slovenski trg prihaja ena izmed vodilnih francoskih zavarovalnic in ena pomembnejših zavarovalniških skupin v Evropi« so sporočili iz skupine Groupama. Spomnimo, pred časom smo neuradno že pisali, da se obeta nov igralec na zavarovalniškem trgu. Groupama v regiji deluje v partnerstvu z banko OTP in je tako od nje že odkupila zavarovalnico na Hrvaškem. Groupama Zavarovalnica bo sprva ponujala življenjska zavarovanja za kreditojemalce pri banki SKB. Skupina trenutno posluje na 12 svetovnih trgih.

Kako posluje Groupama

Skupni neto dobiček skupine je znašal kar 493 milijonov evrov, kar pomeni 178,5-odstotno rast v primerjavi z letom prej, ko je dobiček znašal 177 milijonov evrov. Mednarodno poslovanje skupine je imelo 8,4-odstotno rast in je znašalo 2,4 milijarde evrov.

Skupina Groupama zaposluje skoraj 33.000 ljudi in sodeluje z več kot 13 milijoni strank, ki jim nudi storitve iz dobro razvitega portfelja življenjskih in premoženjskih zavarovanj za fizične in pravne osebe. Poleg Francije je drugi glavni trg skupine Groupama v Evropi Italija, na Madžarskem pa je Groupama Biztosito s svojim partnerjem OTP Bank prvi igralec na področju bančnega zavarovanja in druga zavarovalnica, vezana na enote in gospodinjstva.

SKB banka kot odskočna deska

Slovensko podružnico Groupama Zavarovalnice bo vodil direktor Sandi Šterpin, ki je ob vstopu skupine Groupama na slovenski zavarovalni trg povedal:

»Vstop Groupame na slovenski zavarovalni trg predstavlja naravno širitev poslovanja skupine v naši regiji. Smo trdno prepričani, da lahko z združevanjem podpore in prednosti naše skupine ter izkušenj in kompetenc domačih strokovnjakov zgradimo učinkovito in agilno poslovanje, ki bo nenehno dosegalo visoke stopnje rasti in še dodatno obogatilo slovenski zavarovalni trg. Skupina, ki ji pripadamo, nam zagotavlja podporo z viri in zmogljivostmi, zgrajenimi v več kot stoletju razvoja. Naše strateško partnerstvo z OTP Bank in njeno podružnico v Sloveniji, SKB banko, predstavlja velik potencial za rast in razvoj.«

Bližnjica do strank

OTP banka je lani podpisala pogodbo o nakupu Nove KBM, kar bo po pridobitvi soglasij pomenilo, da bo Groupama sodelovala z drugo največjo banko v Sloveniji in bo imela dostop do njenih strank.