Lokacija Adienta prodana, v Slovenijo prihaja nova zavarovalnica

Na pogorišče Adienta prihajajo tri podjetja

Ameriška multinacionalka Adient je dobro leto po tem, ko je napovedala, da bo zaprla proizvodnjo avtomobilskih delov na Koroškem, prodala stavbe in zemljišča na tej lokaciji. Kupci so trije: podjetje KO-SI, orodjarsko in inženirsko podjetje Alba ter trgovsko podjetje Acron. Višine kupnine kupci ne razkrivajo. Direktor podjetja Acron Samo Lampret je povedal, da so se vsa tri podjetja za nakup odločila zaradi širitve proizvodnje. Adientovo lokacijo v neposredni bližini središča mesta si bodo razdelila približno na tretjine. M. K.

Nova zavarovalnicana slovenskem trgu?

FOTO: Groupama Groupama

Po nekaterih napovedih naj bi na slovenski trg kmalu lahko vstopila skupina Groupama, ena izmed vodilnih francoskih zavarovalnic in ena pomembnejših zavarovalniških skupin v Evropi. Groupama, ki je od septembra lani prisotna tudi na hrvaškem trgu – od banke OTP je odkupila zavarovalnico – je pred kratkim objavila svoje izjemne poslovne rezultate za preteklo leto. Skupni neto dobiček skupine je znašal kar 493 milijonov evrov, kar pomeni 178,5-odstotno rast v primerjavi z letom poprej, ko je dobiček znašal 177 milijonov evrov. Mednarodno poslovanje skupine je zabeležilo 8,4-odstotno rast in je znašalo 2,4 milijarde evrov. G. R.

Na slovenskem zavarovalniškem trgu se dogajajo spremembe, Generali je postala druga največja zavarovalnica v Sloveniji.

Stellantis ustavil proizvodnjo v ruski Kalugi

FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Ameriško-evropski avtomobilski proizvajalec Stellantis je včeraj sporočil, da je zaradi mednarodnih sankcij proti Rusiji ustavil proizvodnjo v svoji edini ruski tovarni v Kalugi jugozahodno od Moskve. Skupina, ki je nastala januarja z združitvijo Fiat-Chrysler in PSA, je že marca sporočila, da zaustavlja trgovinske tokove z Rusijo, poroča STA.