Lidlova mreža, dobra priložnost za slovenske dobavitelje

Tudi po epidemiji covida-19 ostaja v agendah podjetij odgovornost do okolja, potrošnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Lidl Slovenija kot trgovec lahko s tem, kar postavi na police, vpliva na kupce in proizvajalce in zažene tok sprememb, ki izboljšujejo svet. Kako mu uspeva odigrati to vlogo, nam je v pogovoru zaupal izvršni direktor tamkajšnje nabave Peter Kebrič. Beseda je tekla o njihovi novi celostni oglaševalski akciji, ki nagovarja k ustvarjanju boljšega sveta, o njihovem trajnostnem poročilu, vpetosti v lokalno okolje in priložnostih, ki jih skozi Lidlovo mrežo najdejo slovenski dobavitelji, poslovanju v času korone, Lidlovi Lojtr'ci domačih in še o čem.