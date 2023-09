Logisti inovirajo proces integracije in izmenjave podatkov

Intereuropa in Cargo-Partner z digitalizacijo in inovacijami optimirata poslovne procese. Aplikacije, digitalizacija procesa in integracija izmenjave podatkov so postali poslovna stalnica.

»Poslovno okolje je bilo v zadnjih letih podvrženo precejšnjim spremembam, posledično se zaradi tega spreminjajo potrebe na trgu logističnih storitev. Prilagajanja na vse te spremembe in inovacije so zato ključna za učinkovito izvajanje poslovnih procesov in izpolnjevanje zahtev strank. Tega se v Intereuropi zelo dobro zavedamo in poskušamo v največji možni meri svoje storitve in procese prilagajati potrebam svojih strank in aktualnim potrebam na trgu. Natančno spremljamo razmere in si prizadevamo poslovati zelo fleksibilno, tako da lahko transportne kapacitete preusmerimo glede na strukturo in tokove tovora,« so povedali v Intereuropi, ki je del skupine Pošta Slovenije.

Intereuropa razloži podrobneje. Logistično panogo zaznamujeta tudi krepitev logističnih zmogljivosti za zagotavljanje nemotenega pretoka blaga v celotni oskrbovalni verigi. Cilj Intereurope je zadovoljitev potreb proizvodnih, trgovskih in drugih podjetij po kompleksnih logističnih operacijah. Za ta namen tudi investirajo v skladiščne kapacitete, IT-tehnologijo – programsko in strojno opremo, da procese prilagodijo po meri kupca.

V logistični panogi, kot pojasnjujejo, sledijo optimizaciji logističnih procesov z digitalizacijo s stalnim sledenjem oz. izvajanjem novosti v procesu integracije in izmenjave podatkov. Pomembna konkurenčna prednost Intereurope kot izkušenega ponudnika celovitih logističnih storitev je, da z lastno razvojno skupino skupaj s strankami zanje načrtuje in razvija poslovne scenarije, poslovne modele in jih uspešno integrira v svoj informacijski sistem.

Intereuropine izkušnje nakazujejo, da z elektronsko izmenjavo podatkov podjetje ustvarja optimalne logistične rešitve tako v nabavnih kot v prodajnih oskrbovalnih verigah. Poleg tega Intereuropa razvija novo informacijsko platformo za paketno distribucijo in nadgrajuje ter posodablja ključne IT-aplikacijske sisteme za podporo izvedbi logističnih procesov.

Eden izmed poglavitnih novosti v logistični panogi je sledenje ciljem glede zelenega prehoda. Prehod v nizkoogljično gospodarstvo je eden ključnih dejavnikov za zagotavljanje dolgoročne produktivnosti gospodarstva, ki se posredno kaže tudi pri zahtevah kupcev pri naročanju storitev podjetja.

Intereuropa kot globalni logistični servis v svoje storitve vključuje proces načrtovanja ter usklajevanja virov in storitev od izvora do porabe, kjer si prizadeva za zmanjševanje emisij v okolje, za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v prometu in poslovnih procesih (pri čemer ima največji vpliv ogrevanje objektov), omejevanje izgub energije ter dosledno ločevanje odpadkov, upošteva predpisane zakonske normative ter sledi smernicam energetskega zakona in smernicam evropskih okoljskih direktiv. Takšen procesni pristop zagotavlja okoljsko učinkovit transport in okoljsko varno skladiščenje blaga in izvedbo drugih storitev, še pojasnjujejo.

Cargo-Partner izdaja digitalne račune

Cargo-Partner kot trajnostno naravnano podjetje pa je precejšen korak naprej naredilo tudi na področju digitalizacije poslovanja, s čimer so močno zmanjšali porabo papirja. Ena večjih sprememb je bil prehod na spletno platformo CargoWise One, ki se je v Sloveniji uspešno zaključil v aprilu. CargoWise One je platforma, ki se uporablja za organizacijo in upravljanje prevozov ter komunikacijo, s čimer se je zmanjšalo tiskanje posameznih nalogov, računov, opominov in drugih dokumentov, z izjemo dokumentov, ki morajo po zakonu ostati v tiskani obliki. Poleg manjše porabe papirja pa je podjetje doseglo večjo učinkovitost ter hkrati zmanjšalo možnost napak, so sporočili iz podjetja.

V sklopu digitalizacije so v podporo prodaji uvedli aplikacijo Sales Force ter začeli izdajati račune v elektronski obliki in elektronska dokazila o dostavi (ePOD). Pomemben prispevek k brezpapirnemu poslovanju je dodala tudi spletna platforma SPOT, ki jo skupina Cargo-Partner uporablja za naročanje in upravljanje transportov, komunikacijo s strankami ter sledenje pošiljkam in na kateri se shranjuje celotna transportna dokumentacija.

Poleg tega logistično podjetje v Sloveniji za boljšo optimizacijo nakladov in razkladov tovornih vozil uporablja aplikacijo Time Slot Management. Decembra 2022 so implementirali kalkulator za izračunavanje ogljikovega dioksida emisij in ga vključili v interni sistem za pripravo ponudb. To pomeni, da imajo stranke odslej v vsaki ponudbi naveden tudi približen izračun emisij ogljikovega dioksida, ki jih generira njihova pošiljka. Uvaja pa se tudi nov program za upravljanje resursov (program ERP), še pravijo.