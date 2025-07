Slovenije ni med pobudniki ukrepov za jeklarsko industrijo

Medtem ko države članice še premlevajo posledice nedavnega carinskega in trgovinskega dogovora med Evropsko unijo in ZDA, ameriške carine za evropsko jeklo in aluminij za zdaj ostajajo pri visokih 50 odstotkih. Francija je zato skupaj z 11 članicami objavila pobudo novih trgovinskih ukrepov za boj proti svetovnim presežnim zmogljivostim in ohranitev zmogljivosti evropske jeklarske industrije.

Evropska jeklarska industrija, ki ustvari 215 milijard evrov prihodkov, zaposluje skoraj 300.000 ljudi in letno v povprečju proizvede 146 milijonov ton jekla, je že več mesecev v težkem položaju. Razmere pa so se zaostrile z dvigom carin za jeklo in aluminij na 50 odstotkov. Neuradni dokument določa jasno pot k celovitemu trgovinskemu ukrepu za jeklo, ki bo nadomestil trenutni režim zaščitnih ukrepov, saj se negativni vplivi svetovnih presežnih zmogljivosti na evropsko jeklarsko industrijo še naprej povečujejo, o predlagani pobudi pravi Evropsko jeklarsko združenje (Eurofer).

Poziv k podpori

»Pozdravljamo in močno podpiramo ta predlog, ki ga je sprožil francoski minister Marc Ferracci s podporo pomembnega števila ključnih članic proizvajalk jekla, med katerimi so poleg Francije še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Grčija, Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovaška in Španija. Pozivamo druge države članice, evropski parlament in komisijo, da v celoti podprejo to pobudo. To je natanko vrsta usklajenega, ambicioznega ukrepanja, ki ga potrebujemo, da preprečimo, da bi val poceni uvoza jekla uničil evropsko industrijsko bazo, delovna mesta in zeleni prehod. Nujnost in politična odločnost sta zdaj pomembnejši kot kdaj prej: vsak izgubljen dan je korak stran od evropske industrijske suverenosti,« je pri tem dejal generalni direktor Euroferja Axel Eggert.

Dodal je, da pričakujejo, da bo evropska komisija ustrezno upoštevala konstruktivne pobude držav članic, ki so jasno usklajene z ambicijo akcijskega načrta za jeklo in kovine pri »spodbujanju in zaščiti evropskih industrijskih zmogljivosti« ter »obrambi kakovostnih industrijskih delovnih mest«. Komisijo pozivajo, naj čim prej predstavi svoj predlog.

»Trajajoča negotovost glede izvoza jekla EU v ZDA in pomanjkanje jasnosti glede morebitnega 'Kovinskega kluba' med EU in ZDA za reševanje problema svetovnih presežnih zmogljivosti jasno kažeta, da si evropski proizvajalci jekla ne morejo privoščiti nadaljnje nedejavnosti EU,« je sklenil Eggert.

Ministrstvo za gospodarstvo smo vprašali, ali je Slovenija seznanjena s francosko pobudo in ali jo podpira, vendar do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora. Je pa zanimivo, da med članicami, ki podpirajo pobudo, ni Nemčije, ki je sicer največja proizvajalka jekla v Evropi.

Prizadevanja za znižanje carin

Iz sporočila evropske komisije o sporazumu z ZDA izhaja, da se obe strani zavezujeta, da bosta združili moči za zaščito jeklarskega in aluminijskega sektorja ter sektorja bakra pred nelojalno in izkrivljajočo konkurenco. Kot je razumeti, naj bi EU in ZDA znižale trenutne 50-odstotne carinske dajatve in hkrati zagotavljale pošteno globalno konkurenco.

»Predsednica komisije Ursula von der Leyen in komisar za trgovino Maroš Šefčovič sta storila vse, kar je bilo v njuni moči, da bi preprečila nadaljnjo škodo gospodarstvu EU v trenutnih geopolitičnih okoliščinah, v katerih se je znašla Unija. Vpliv na jeklarsko industrijo EU bo še vedno ogromen, vendar obstaja tudi upanje za skupno ukrepanje EU in ZDA proti uničujočim stranskim učinkom globalnih presežnih zmogljivosti v jeklarski industriji na trgih EU in ZDA,« je dejal prvi mož Euroferja.