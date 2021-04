Najuglednejši delodajalec lanskega leta je Lek

Lek je drugič zapored prejel naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji. FOTO: zajem zaslona

Podjetje Lek ostaja najuglednejši delodajalec v Sloveniji, so sporočili iz zaposlitvenega portala Moje delo, kjer so s pomočjo švedskega podjetja Universum Global, ki velja za enega od vodilnih na področju znamčenja delodajalca, analizirali mnenja 12.700 udeležencev na trgu dela in razglasili zmagovalce za leto 2020. Lek je naziv, ki ga portal podeljuje že od lega 2007, v zadnjih dveh letih pa v sodelovanju s tujim partnerjem, osvojil že za leto 2019 V deseterico najuglednejših so se poleg Leka uvrstili še (po abecednem vrstnem redu): Akrapovič, Dars, Gen-I, Krka, Petrol, Pipistrel, Porsche Slovenija, Slovenske železnice in Telekom Slovenije. Razglasili so tudi najuglednejše delodajalce po panogah, kjer so med drugimi priznanja prejeli Porsche Slovenija, Banka Slovenije, Lek, Petrol, Atlantic Grupa, Slovenske železnice, Telekom Slovenije, Akrapovič, Krka, Zavarovalnica Triglav, Microsoft, BSH Hišni aparati in Deloitte. Po izboru strokovnjakov so najuglednejši delodajalci za leto 2020 Lek (na treh poslovnih področjih) ter Krka in Microsoft., predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji je dejal, da v podjetju verjamejo, da so motivirani sodelavci pogoj za razvoj, napredek in uspeh. Posebno pozornost namenjajo razvijanju opolnomočene, vedoželjne in navdihujoče kulture , ki temelji na raznolikosti in vključenosti posameznika.Zato ima to priznanje v letu soočanja s covidom-19 še posebno težo. »Zavedamo se, da smo to obdobje uspešno prestali prav zaradi zaposlenih in kulture, ki jo že dlje časa skupaj ustvarjamo. Veseli me, da so vrednote, ki jih živimo v podjetju, opazne tudi navzven - kar nas še dodatno motivira za nenehne izboljšave delovnega okolja za naše zaposlene - in v navdih drugim slovenskim podjetjem. Prepričan sem, da bomo s sodelavkami in sodelavci tudi v prihodnje gradili opolnomočeno, vključujočo in agilno kulturo, ki nas bo še naprej postavljala v sam vrh uglednih delodajalcev in farmacevtskih podjetij.«Na dogodku, ki je potekal prek spleta, jeiz Universum Globala predstavil rezultate globalne raziskave, v okviru katere so poleg detektiranja najuglednejših delodajalcev anketiranim postavili še druga vprašanja, povezana s tem.»Več kot dve tretjini delodajalcev bo ohranilo virtualne zaposlitvene razgovore in možnost dela na daljavo tudi po pandemiji. V vedno bolj nepredvidljivem svetu vodilna svetovna podjetja vse pogosteje iščejo potencialne zaposlene, ki so spretni pri učenju, sposobni timskega dela in odprti do raznolikosti. Iskalci zaposlitve pa dajejo prednost delodajalcem, ki izkazujejo spoštovanje do zaposlenih, nudijo možnosti strokovnega usposabljanja in razvoja, ponujajo okolje, ki je prijazno za delo, nudijo varnost zaposlitve in možnost dobrega zaslužka.Med najbolj zaželenimi podjetji za zaposlitev na globalni ravni so Google, BMW, L'Oreal, McKinsey in Goldman Sachs,« je povedal.Glede na raziskavo v Sloveniji je dobra petina zaposlenih zelo zadovoljnih s trenutnim delodajalcem, dva odstotka pa je zelo nezadovoljnih. V pol leta bi zaposlitev zamenjalo 22 odstotkov od 12.700 vprašanih z visoko izobrazbo, slaba tretjina pa se za ta korak ne bi odločila še najmanj štiri leta. Razmerja so zelo podobna tudi pri zaposlenih z nižjo izobrazbo, a vendarle kažejo, da je zadovoljstvo z delodajalci v tej skupini za odtenek manjše. Informacije o zaposlitvenih priložnostih iskalci najpogosteje iščejo na Mojedelo.com, sledijo spletne strani delodajalcev ter linkedin ter facebook.