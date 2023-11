Novi razvojni in tehnološki korak Telekoma Slovenije

Zasebna mobilna omrežja bodo gospodarstvu omogočila nadaljnjo digitalizacijo. Tako je Telekom Slovenije včeraj v svojih prostorih predstavil INO.LAB, demonstracijsko okolje zasebnega mobilnega 5G-omrežja.

Podjetja lahko z uporabo zasebnih mobilnih omrežij pomembno izboljšajo produktivnost, optimizirajo procese ter povečajo učinkovitost in konkurenčnost, je med drugim poudaril Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. Dejal je, da so zato zasebna mobilna omrežja temeljni gradnik digitalne transformacije, ki omogoča napredne in inovativne poslovne pristope ter uvajanje naprednih rešitev industrijskega interneta stvari.

Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob tem pa je Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo, dodala, da zasebna mobilna omrežja podjetjem v različnih vertikalah omogočajo prilagajanje komunikacijske infrastrukture glede na zahteve njihovih procesov in poslovnih modelov. »Poleg tega omogočajo visoko stopnjo razpoložljivosti povezav tudi ob velikem številu povezanih naprav ter komunikacijo z visokimi hitrostmi prenosa podatkov in nizkimi zakasnitvami, kar je ključno za aplikacije v realnem času, kot so robotika, logistika ali avtonomna vozila. Hkrati zasebna mobilna omrežja zagotavljajo visoko raven varnosti, kar je ključno pri obdelavi in uporabi občutljivih podatkov ter zagotavljanju informacijske varnosti.«

Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Demonstracijsko okolje za preizkus različnih rešitev

Predstavitev prednosti zasebnega mobilnega omrežja. FOTO: Črt Piksi/Delo

Demonstracijsko okolje INO.LAB Telekoma Slovenije je namenjeno sodelovanju in preizkušanju različnih primerov rešitev, ki temeljijo na uporabi tehnologije zasebnih mobilnih 5G-omrežij. Kot so pojasnili na predstavitvi, se vanj lahko vključijo vsi zainteresirani deležniki, to so podjetniki, podjetja, raziskovalne in akademske organizacije in kupci, ki se želijo vključiti v odprt proces inovacij oziroma implementacij različnih primerov uporabe zasebnih mobilnih omrežij, prilagojenih specifičnim potrebam in zahtevam posameznih okolij.

Predstavitev prednosti zasebnega mobilnega 5G-omrežja v demonstracijskem okolju INO.LAB. FOTO: Črt Piksi/Delo

Med drugim so tako predstavljeni vloga 5G pri digitalizaciji proizvodnje in logistike, delovanje pametne tovarne, napreden daljinski nadzor strojev industrijskega interneta stvari (IIoT) ter način upravljanja nepremičnin in sredstev (energijsko upravljanje in nadzor objektov, pametna parkirišča in podobno). Poleg tega so prikazani še avtomatiziran proces od prejema naročila do odpreme blaga, IT/OT kibernetska varnost zasebnih mobilnih in industrijskih omrežij ter možnosti nadzora in upravljanja zasebnih mobilnih omrežij.

»Telekom Slovenije je uporabniške primere razvil skupaj s partnerji, Laboratorijem Lasim Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter podjetji Iku, Avtenta, Metronik in Špica, odprt pa je tudi za nova partnerstva.«

Podjetjem zasebna mobilna omrežja prinašajo popolnoma novo raven povezljivosti, saj omogočajo hitro in stabilno povezljivost naprav z visoko stopnjo odzivnosti. To pa je zelo pomembno za implementacijo naprednih tehnologij, kot so pametne tovarne, industrijski internet stvari, napredni logistični centri, sodobna distribucijska in energetska omrežja itd. Poleg tega zasebna mobilna omrežja zagotavljajo visoko stopnjo zanesljivosti, prilagodljivosti, zmogljivosti in varnosti znotraj omejenega območja (na primer industrijskega kompleksa, pristanišča, letališča, raziskovalnega centra, transportnega oziroma distribucijskega energetskega omrežja) in za določen namen, zato imajo ključno vlogo pri digitalizaciji gospodarstva.

Predstavitev prednosti zasebnega mobilnega 5G-omrežja v demonstracijskem okolju INO.LAB. FOTO: Črt Piksi/Delo

Pri tem ločimo različne vrste zasebnih mobilnih omrežij: namensko zasebno mobilno omrežje se vzpostavi na lokaciji uporabnika z lastno omrežno identiteto (PLMN ID), kombinirano zasebno mobilno omrežje uporablja deljeno radijsko dostopovno omrežje (RAN), kjer so nadzorne funkcije v javnem omrežju, medtem ko prenos podatkov poteka na lokaciji naročnika, virtualno zasebno mobilno omrežje pa temelji na rezinjenju omrežja in uporablja zasebni APN, tako da se podatki pretakajo prek javnega omrežja, so še pojasnili na predstavitvi.