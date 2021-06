Obeta se burna skupščina lastnika Hidrie

Nasprotni predlog



Odziv upravnega odbora H&R

V začetku junija sta Urška in Edvard Svetlik odstopila iz upravnega odbora družbe H&R, lastnice Hidrie Holding . Zdelo se, je da se družina Svetlik umika iz organov upravljanja, toda zgodil se je preobrat. Družina Svetlik z nasprotnim predlogom predlaga imenovanjeinv upravni odbor, smo izvedeli. Gašper Svetlik naj bi bil imenovan na mesto Andrejke Krapš Rejc. Upravni odbor H&R je ogorčen.Za 2. julij je sklicana seja skupščine družbe H&R, ključne lastnice proizvajalca avtomobilskih delov Hidria. Lastniška razmerja v H&R so jasna. Večino, 52,93 odstotka, ima konzorcij menedžerjev, ki ga sestavljajo, družinain podjetnik. Družina Svetlik ima prek družbe ES&G 40 odstotkov lastništva, njeni posamezni člani pa so lastniki tudi neposredno ali prek drugih podjetij. Na dnevnem redu bodo zgolj kadrovske zadeve. V prvi točki se bodo delničarji seznanili z odstopom Urške in Edvarda Svetlika, potem pa bodo na predlog upravnega odbora glasovali o imenovanju Andrejke Krapš Rejc, Dušana Lapajneta, Iztoka Seljaka, Alexa Luckmanna in ekonomistaDružina Svetlik po pooblaščencih vlaga nasprotni predlog, smo izvedeli. V upravni odbor kandidirajo Gašperja Svetlika (nekdaj menedžerja Hidrie) in Luko Repanška. Svetlika predlagajo na mesto Andrejke Krapš Rejc, Repanška pa na mesto Marka Hočevarja. Posebej jih moti Rejčeva, saj naj bi bilo njeno imenovanje škodljivo »zaradi preteklih nepojasnjenih ravnanj v škodo Hidrie Holding«. Svetlikovi predlagajo, da se o njihovem predlogu glasuje pred predlogom upravnega odbora in pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.»Utemeljitev nasprotnega predloga v bistvenih točkah vsebuje zavajajoče, neresnične in žaljive podatke, saj so v njem zapisane neutemeljene, pavšalne in neresnične trditve o v sklicu skupščine družbe predlaganih kandidatih za člane upravnega odbora,« so se odzvali v upravnem odboru Hidrie.