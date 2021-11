Odslavljajo šefe, a nimajo naslednikov zanje

V nadaljevanju preberite še:

Koalicija v zadnjih tednih nadaljuje svoj kadrovalni pohod po državnih podjetjih in institucijah. A bolj kot sami odpoklici ali odstopi vodilnih vzbuja skrb to, da pristojni organi potem nimajo nadomestnih kadrovskih rešitev, zaradi česar imajo marsikje že več mesecev začasno vodstvo. Kje in kaj to pomeni za sama podjetja?