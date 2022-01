Podeljene nagrade za najboljše tuje investitorje

Najboljši tuji investitorji leta 2021 so podjetja Ljubljanske mlekarne v kategoriji zeleno, Comtrade programske rešitve v kategoriji pomemben zaposlovalec v regiji in Papirnica Vevče proizvodnja v kategoriji dolgoročna prisotnost. Nagrade FDI Award Slovenia 2021 za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu ustvarili izjemne rezultate ter prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva, jim je danes podelila javna agencija Spirit Slovenija.

Ljubljanske mlekarne so nagrado prejele zaradi svoje usmeritve v ohranjanje narave in čistega okolja.» Podjetje si prizadeva za zmanjšanje ogljičnega odtisa, povečevanje energetske učinkovitosti ter zmanjševanje porabe vode in izpusta emisij v okolje. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti podjetja je prepoznala tudi francoska skupina Lactalis, katere del so od 2013. Kot član te skupine je podjetje danes dolgoročno zavezano h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. Ljubljanske mlekarne so konec leta 2020 zaposlovale 593 ljudi in ustvarile za več kot 176 milijonov evrov prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 9,2 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je dosegala 62.308 evrov. Podjetje polovico proizvedenih izdelkov izvozi, pri čemer si prizadevajo za izdelke z visoko dodano vrednostjo, za skupino Lactalis pa so na primer osrednji evropski proizvajalec islandskega tipa jogurta skyr,« je v obrazložitvi napisala strokovna komisija.

Podjetje Comtrade programske rešitve iz Ljubljane je nagrado prejelo, ker gre za največje IKT podjetje v Sloveniji, ki ne razvija zgolj svojega poslovanja, ampak vpliva na razvoj celotnega trga in industrije, pri tem pa se zaveda, da so ljudje njegov največji kapital. »Podjetje Comtrade je pod imenom Hermes Softlab uspešno delovalo že od leta 1990, leta 2008 pa je prešlo v last skupine Comtrade s sedežem v Beogradu, ki je vodilna v svetu na področju »backup in recovery« rešitev, med njihovimi strankami pa so velika blue chip podjetja. Podjetje je v letu 2020 doseglo skoraj 47 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid je znašal 8,5 milijona evrov. V preteklem letu so imeli 406 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega je presegla 63.600 evrov,«je v obrazložitvi napisala strokovna komisija.

Papirnica Vevče proizvodnja iz Ljubljane je nagrado prejela, ker je njihov tuji lastnik v Sloveniji prisoten že več kot tri desetletja in pod njegovim vodstvom je druga najstarejša papirnica na Slovenskem danes vodilni evropski proizvajalec papirjev za etikete in gibko embalažo. »Podjetje ima res dolgo zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že davnega leta 1842, dve leti kasneje pa je bila zgrajena prva strojna papirnica pri nas. Zatem se je lastništvo še nekajkrat zamenjalo, leta 1990 je postalo večinski, 2004 pa stoodstotni lastnik Papirnice Vevče avstrijsko podjetje Brigl & Bergmeister iz Niklasdorfa, ki ima na Vevčah dve podjetji: Papirnico Vevče in Papirnico Vevče proizvodnja. Podjetje je v letu 2020 doseglo več kot 92 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj 5 odstotkov več kot v prejšnjem letu, čisti poslovni izid je znašal 10 milijonov evrov. Podjetje je imelo v preteklem letu 222 zaposlenih, dodana vrednost na zaposlenega pa je v letu 2020 presegala 107.600 evrov,« je v obrazložitvi napisala strokovna komisija.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ob tem izpostavil pomen tujih investitorjev za slovensko gospodarstvo. »S proaktivnim in dinamičnim pristopom smo v zadnjih petih letih uspeli povečati pritok tujih neposrednih investicij za dobre 3,6 milijarde evrov, kar predstavlja 16,6 milijarde evrov oziroma kar 35,3 odstotka BDP. Kljub pojavu pandemije covid-19 so se lani pri nas tuje neposredne investicije povečale za 2,4 odstotka. Slovenija ima na področju privabljanja tujih investitorjev jasno vizijo in strateško ter ciljno usmerjeno podporo. K nam si prizadevamo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana tuja podjetja z investicijskimi projekti z višjo dodano vrednostjo. Zato bodo tudi prihodnji ukrepi temeljili na uveljavitvi Slovenije kot privlačnega okolja za zelene, ustvarjalne in pametne investicije.« Napovedal je še, da bodo investitorjem v kratkem na voljo finančne spodbude v skladu z zakonom o spodbujanju investicij in v okviru sklada za podnebne spremembe kot tudi zeleno financiranje.

Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti vsake države, saj zagotavljajo njeno konkurenčnost in učinkovitost, pa je poudaril Tomaž Kostanjevec, direktor Spirit Slovenija, in dodal, da tuji investitorji v našo državo prinašajo odličnost, napredne tehnologije in bogate izkušnje, zato so vitalen in strateški del slovenskega poslovnega okolja.