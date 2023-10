Podpiramo kavcijski sistem ravnanja z embalažo

V nadaljevanju preberite:

Coca-Cola HBC Slovenija je del skupine Coca-Cola HBC, ene največjih svetovnih družb za polnjenje pijač, in partnerica skupine The Coca-Cola Company. Coca-Cola Slovenija, Hrvatska in BiH sestavljajo Adriatic divizijo družbe. Od februarja letos je funkcijo direktorice Coca-Cola HBC Adria prevzela Dora Strezova Nikolova. V regijo Adria je prišla iz The Coca-Cola Bulgaria, ima pa veliko poslovnih izkušenj, tudi iz startupov ter poslovnega svetovanja. Pogovor je opravila vzporedno za Jutarnji list in Delo.