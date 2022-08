Podražitve v rokah tržnih manipulantov

V nadaljevanju preberite:

Izbruh vojne v Ukrajini in posledična energetska kriza sta razgalila težave nedelujočega enotnega trga EU. Enotni trg bi načeloma moral preprečevati nenormalno izkoriščanje prevladujočega tržnega položaja bodisi prodajalca ali pa tudi kupca. Toda letošnje podražitve kažejo, da trg ne deluje. Kdo izkorišča tržni položaj, kako in kako velike so manipulacije? Kje so razlogi?