Pot do pametnih in robotiziranih skladišč

Skladišča prihodnosti bodo avtomatizirana, avtonomna in digitalizirana. Predvsem pa pametna. Takšno je ključno sporočilo dveh raziskovalcev švedske univerze v mestu Lund. Joakim Kembro in Andreas Norman sta podrobneje proučila preobrazbo na področju skladiščnega poslovanja in spremljala napredek pri transformaciji klasičnih skladišč v pametna skladišča.

V Sloveniji številna podjetja v skladiščih uporabljajo napredne rešitve in s tem omogočajo svojim zaposlenim učinkovitejše delo ter kupcem hitrejše dobave. Povpraševanje po rešitvah s področja pametnih skladišč se je v zadnjih treh letih zelo okrepilo.