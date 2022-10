Razbremenite svoje IT-strokovnjake in tako povečajte učinkovitost

Pri tem pa imajo podjetja pogosto zelo podobne izzive – njihovi IT-strokovnjaki so preobremenjeni. Kako pa lahko kljub temu povečamo učinkovitost IT-oddelka, ne da bi dodatno obremenili svoje strokovnjake?

Kaj vse počnejo vaši IT-jevci?

Seznam nalog, ki jih opravljajo IT-strokovnjaki, je po navadi precej obsežen. Med najbolj preproste naloge sodijo posodabljanje programske opreme in gesel, nameščanje antivirusnih programov in pomoč zaposlenim pri različnih tehničnih težavah. Tako IT-jevci skrbijo, da delo v podjetju poteka nemoteno. Med zahtevnejše naloge pa sodi tudi skrb za informacijsko varnost, ki je vedno bolj na prepihu in ki zahteva posebna znanja, ki jih nima vsak IT-strokovnjak. Zato je še toliko bolj pomembno, da podjetja del skrbi namenijo tudi temu, ali se njihovi najboljši IT-strokovnjaki resnično ukvarjajo s ključnimi zadevami ali zgolj rešujejo dnevne operativne naloge.

Bi lahko operativne naloge prepustili zunanjim sodelavcem?

Operativne naloge hitro zapolnijo večino delovnika, zaradi česar IT-strokovnjaki pogosto nimajo časa za sistematično skrb za informacijsko varnost podjetja. Kaj, če bi bilo obratno? Da bi se torej IT-strokovnjak večino časa posvečal ključnim IT-nalogam, dnevne operativne naloge pa bi prevzel zunanji izvajalec?

Foto Shutterstock

Razbremenite svoje IT-strokovnjake

Telekom Slovenije je z mislijo na izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujejo IT-strokovnjaki, zasnoval storitev, s katero lahko podjetja povečajo učinkovitost svojega IT-oddelka. Gre za storitev, v okviru katere strokovnjaki Telekoma Slovenije postanejo zunanja IT-podpora, pri tem pa imajo podjetja na voljo dva paketa – osnovnega in naprednega.

V okviru Osnovnega paketa bodo IT-strokovnjaki Telekoma Slovenije poskrbeli za naloge, ki internemu IT-strokovnjaku vzamejo veliko dragocenega časa, kot so:

nameščanje računalnika in povezanih naprav (miška, tiskalnik ipd.),

nameščanje aplikacij,

nameščanje varnostnih nastavitev (antivirusni programi, požarni zid),

ponastavljanje gesel.

Napredni paket pa poleg tega zagotavlja tudi napredne varnostne rešitve za zaščito pred kibernetskimi grožnjami in aktivno podporo strokovnjakov.