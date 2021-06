Rekordno povišanje gradbenih stroškov

Vrednost gradbenih del nižja kot lani

Povišanje minimalne plače ter podražitve surovin in gradbenih materialov so se v prvem četrtletju odrazili v gradbenih stroških za nova stanovanja. Ti so bili v prvem trimesečju za 7,6 odstotka višji kot v zadnjem četrtletju lani in 5,6 odstotka višji kot v istem obdobju lani.Gre za doslej najvišji skok na četrtletni ravni, od kar so na voljo podatki državnega statističnega urada. Gradbeni stroški so dosegli rekordno vrednost, saj so 17,3 odstotka višji kot v povprečju leta 2015.Na višje stroške so močno vplivali višji stroški dela, ki so bili v prvem četrtletju za 11,6 odstotka višji kot v zadnjem četrtletju lani, ko so bili za devet odstotkov nižji kot v predhodnem četrtletju. Glede na isto obdobje lani so se stroški dela povišali za 5,8 odstotka, od stroškov dela v prvem četrtletju 2019 pa za 12,7 odstotka.Manj kot stroški dela so se v prvem četrtletju povišali stroški gradbenega materiala, in sicer so bili za 2,8 odstotka višji kot v prejšnjem trimesečju. To je bilo po znižanjih v zadnjih petih četrtletjih glede na prejšnje četrtletje drugo zaporedno zvišanje, so sporočili iz državnega statističnega urada.Gradbeništvo je sicer v prvih štirih mesecih leta opravilo za odstotek manj del kot v prvi tretjini lanskega leta. Zmanjšala se je vrednost del na stavbah za 12,7 odstotka, medtem ko se je na gradbenih inženirskih objektih povišala za 3,4 odstotka.Aprila se je vrednost gradbenih del na mesečni ravni znižala za 3,4 odstotka, na letni ravni pa je višja za 6,5 odstotka. Vrednost opravljenih del na stanovanjskih stavbah je v letošnjem aprilu višja za 44,7 odstotka, na nestanovanjskih stavbah pa je za 11,1 odstotka nižja.