| Novice PREMIUM

Reševanje največjega evropskega proizvajalca motociklov

KTM išče rešitev v sanacijskem načrtu, varčevanju in novem investitorju – Usoda podjetja bo jasna do maja, do takrat mora zbrati približno 750 milijonov evrov.

Galerija Ali bo sanacija uspešna, bomo videli v prihodnjih tednih in mesecih. FOTO: Andrej Krbavčič