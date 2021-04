Robert Rožič vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB

Kdo je Robert Rožič

Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja za obdobje šestih mesecev imenovali dr., univerzitetnega diplomiranega pravnika. Tričlansko izvršno vodstvo bosta poleg Rožiča sestavljala šein. Določena so bila tudi področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev, so sporočili iz DUTB. Spomnimo, do sedaj je bil glavni izvršni direktor Matej Pirc Robert Rožič, doktor pravnih znanosti, je izkušen manager. Strokovne izkušnje je pridobival kot namestnik direktorja družbe Mobitel, direktor področij za pravne, kadrovske in splošne zadeve v družbah Elektro Slovenija ter Slovenske železnice, bil je izvršni direktor družbe Železniško gradbeno podjetje in generalni sekretar v družbi Slovenske železnice. Rožič je prav tako predsednik nadzornega sveta družbe 2TDK in namestnik predsednika nadzornega sveta DARS-a, bil je tudi član številnih drugih nadzornih svetov.Izvršno vodstvo v prenovljeni sestavi bo svojo vlogo nastopilo v sredo, 21. aprila 2021, v prihodnjih šestih mesecih pa bodo izpeljani postopki za izbor stalnega glavnega izvršnega direktorja DUTB.