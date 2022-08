S prevzemom do vpliva na TV – tudi v Indiji

V nadaljevanju preberite:

Gautam Adani, ki je po izračunih Forbesa in Bloombergovega indeksa milijarderjev s 135 milijardami dolarjev vrednim premoženjem četrti najbogatejši zemljan in najbogatejši Azijec, poskuša pridobiti večinski delež v medijskem podjetju New Delhi Television (NDTV), ki velja za eno redkih neodvisnih novičarskih družb v indijski vedno bolj polarizirani medijski krajini.