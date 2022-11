S tehnologijo povezani stroji so bolj učinkoviti

V nadaljevanju preberite:

Industrijski internet stvari temelji na tem, da je mogoče s pomočjo dobro podprtega telekomunikacijskega omrežja v realnem času zbirati informacije, ki so pomembne za potek proizvodnje, jih analizirati ter v povratnem toku tudi usmerjati delovanje strojev.

Pri nas sta korak pri razvoju rešitev interneta stvari naredila Telekom Slovenije in Metronik, ki sta razvila inovativno platformo industrijskega interneta stvari (IIoT) v oblaku, ki je namenjena spremljanju in optimizaciji delovanja proizvodnih strojev. Platforma, ki se imenuje IIoT360, proizvajalcem in uporabnikom strojev zagotavlja zajem, prenos, varno shranjevanje, obdelavo ter prikaz podatkov za spremljanje in optimizacijo njihovega delovanja.