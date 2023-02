SAP je Deloittu speljal prvega moža

V nadaljevanju preberite:

Nadzorni svet družbe Sap, ki se ukvarja s sistemskimi aplikacijami za ustvarjanje produktov in storitev ter obdelavo podatkov, je prejšnji teden predlagal Punita Renjena za novega člana nadzornega sveta in prihodnjega naslednika legendarnega predsednika in soustanovitelja Nemca Hassa Plattnerja.

Delničarji bodo o naslednjem koraku, to je kandidaturi Renjena za člana nadzornega sveta, odločali na letni skupščini 11. maja letos. Pričakovati je, da bo Renjen mandat nastopil leta 2024.

Renjen je bil na čelu Deloitta, ko se je z njim srečal papež. Šlo je za prvo osebno papeževo srečanje s predstavniki zasebne gospodarske družbe, kadarkoli.