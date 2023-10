SDH bi za obnovo prispeval sto milijonov evrov

Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) ocenjuje, da bi prihodnje leto upravljavec državnega premoženja lahko izplačal približno sto milijonov evrov dividend za obnovo po avgustovskih poplavah.

Vlada načrtuje, da bo denar za sanacijo po ujmi zbrala tudi z dividendami od družb v državni lasti. Osnutek zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – vlada ga bo danes poslala socialnim partnerjem – namreč predvideva, da se čisti dobiček SDH, ki bi v posameznem poslovnem letu ostal po pokritju morebitne prenesene izgube in oblikovanju obveznih zakonskih rezerv sklada, uporabil za financiranje odprave posledic poplav in obnovo.

»Slovenski državni holding v celoti podpira namero lastnika, da SDH izplača dividende za obnovo po uničujočih avgustovskih poplavah. Glede na dobičkonosno poslovanje v tem in preteklem letu uprava SDH ocenjuje, da bi leta 2024 SDH lahko izplačal približno sto milijonov evrov dividend, pri čemer se mu v ničemer ne bi zmanjšala sposobnost poravnave obveznosti iz denacionalizacije,« so o tem dejali v državnem holdingu.

Skladno z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu, katerega naslednik je, mora SDH dobiček, ki ga ustvari iz poslovanja z vrednostnimi papirji ter drugimi dejavnostmi, razporejati v obvezne rezerve. Lani je v druge rezerve iz dobička prenesel 66 milijonov evrov, kolikor je znašal čisti dobiček SDH. Ta je izplačal že veliko večino odškodnin iz denacionalizacije. Lani je bilo za ta namen izplačanih 889.000 evrov, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.

»Ob upoštevanju navedenega zneska in zelo velikega deleža rešenih zadev se ocenjuje, da sedanja veljavna omejitev uporabe dobička SDH v sedanjih okoliščinah ni sorazmerna. Ocenjeno je tudi, da je ugotovljeni bilančni dobiček preteklega poslovnega leta v znesku 189,87 milijona evrov ustrezno visok, da bi ga bilo mogoče in upravičeno že letos uporabiti tudi za ukrepe predlaganega zakona,« so v vladi zapisali v obrazložitvi te zakonske rešitve.