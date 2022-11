Skoraj 200 Slovencev s premoženjem, večjim od 20 milijonov evrov

Na samem vrhu sta še vedno Iza Sia in Samo Login. Ker sta se ločila, je bilo premoženje razdeljeno, tako da si s 345 milijoni evrov delita prvo mesto. Na tretjem mestu je s 300 milijoni evrov družina Šešok.

»Stoterica najbogatejših Slovencev je težja za 15 odstotkov oziroma za nekaj več kot milijardo evrov in je tako z 8,1 milijarde najpremožnejša doslej. Skok je sicer za spoznanje manjši kot lani, vseeno pa precejšen glede na pocenitve na delniških trgih. Zakaj? Odgovor je v ogromnih lanskih dobičkih, ki so glede na lanske izjave in napovedi pogosto presenečenje, hkrati pa v številnih podjetjih v lasti najpremožnejših trdijo, da jih bodo letos ponovili ali presegli. Poleg tega gre za podjetja, ki so zaradi trdnih bilanc bolj odporna proti oteženim razmeram – mnoga so tako rekoč brez dolga, imajo dober položaj na trgu in velike dobičkovne marže. Meja za vstop na lestvico se je tako z lanskih 27,7 milijona evrov povišala na 33,3 milijona. Kot zanimivost omenimo, da smo našteli približno 200 posameznikov s premoženjem, večjim od 20 milijonov evrov,« so sporočili iz revije Finance Manager.

Na letošnji lestvici je največji skok, v prvo peterico, naredil Boštjan Bandelj s svojim trgovcem z emisijskimi kuponi Belektron, ki je lani ustvaril kar 77,8 milijona evrov čistega dobička. Bandelj se je podal tudi v energetiko in takih, ki znajo izkoristiti priložnosti evropskega energetskega prehoda, je na lestvici še več.

Kdaj bo Slovenija dobila milijarderja

Urednika Jureta Ugovška smo vprašali, kdaj bomo imeli v Sloveniji prvega milijarderja. »Če smo v preteklosti srečavali vodilne v tako konkurenčnih panogah, kot so razvoj iger za mobilne telefone in kriptomenjalnice, ne vidimo razloga, da se ne bi v prihodnje v kateri podobno perspektivni niši. Z nekaj optimizma si tako ni težko zamisliti, da bi še kakšno slovensko podjetje postalo samorog, torej po vrednosti preseglo milijardo evrov. Je pa po drugi strani pri teh najuspešnejših zgodbah lastništvo pogosto razpršeno, kar pa otežuje, da bi bilo premoženje posameznika višje od milijarde evrov. Po občutku, bi rekli do konca desetletja, če to ne uspe, pa ne bo razočaranja, saj gre za naše razmere za res visoko številko.«

Zasebno sta se Samo in Iza Sia Login ločila, poslovno pa sodelujeta naprej. FOTO: Mediaspeed

Med stoterico najpremožnejših sta letos dva novinca in 12 povratnikov, kar je manj kot v zadnjih dveh letih, ko so bili v tem pogledu doseženi rekordi. Med novimi obrazi je Štefan Kukman, ki prebija led s kriptorešitvijo v konservativni logistični panogi. Podjetje CargoX, katerega 17-odstotni lastnik je, po lanskem približno desetmilijonskem dobičku letos napoveduje potrojitev lanskega rezultata, to pa je ključni razlog za uvrstitev Kukmana na lestvico z ocenjenimi 36,2 milijona evrov.

Na njej sta prvič tudi lastnika uspešnega razvijalca in proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdan Kronovšek – Delovi bralci so ga izbrali za svojo podjetniško zvezdo – in njegova sestra Nataša Besednjak. Podjetje vrednotimo na 39,6 milijona evrov.

Kaj vas je najbolj presenetilo pri pripravi lestvice? »Najbolj smo presenečeni nad rezultati poslovanja družb, ki so nedavno napovedovale skromnejše dobičke. Na podlagi napovedi, objavljenih v letnih poročilih in v javnih nastopih direktorjev in lastnikov podjetij, smo za številne družbe lani pričakovali skromno drugo leto pandemije. Izkazalo pa se je, da so marsikateri dobičke podvojili ali potrojili, za letos pa kljub energetski krizi napovedujejo takšne ali še boljše rezultate. V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki imajo po zaslugi dobrih preteklih inovacij tako dober položaj na trgu, da so zmožna povišane stroške prenašati na svoje kupce,« konča Ugovšek.