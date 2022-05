Skrb so pritiski na rast cen in dobavne verige

Poleg težav v dobavnih (in prodajnih) verigah podjetja že zelo konkretno zaznavajo inflacijo in nanjo pripravljajo tudi odgovore. »Največji izziv v letu 2022 bosta dvigovanje cen vhodnih materialov, energije, embalaže in transportnih stroškov ter vprašanje, kako to prenesti naprej v prodajne cene. Sicer pa v našem podjetju zaključujemo kar nekaj razvojnih projektov, ki nam bodo omogočili rast prodaje v letih 2023 in 2024,« je povedal Jaka Toplak, direktor trženja v Iskri ISD.

»Leto 2022 je ob nadaljnji rasti cen surovin in energentov prineslo dodatno zaostritev razmer na trgih, ki so posledica vojnih operacij v Ukrajini ter sankcij zoper Rusijo. Negotovost na trgu se je močno povečala, visoka rast stroškov pa že kaže učinke na rasti cen končnih proizvodov, kar vse skupaj nakazuje na manjše povpraševanje končnih uporabnikov ter posledično ohlajanje gospodarske aktivnosti,« je povedal Rok Rozman, glavni izvršni direktor podjetja Livar.

Družba s sedežem v Ivančni Gorici izvozi 80 odstotkov svojih izdelkov, njene izkušnje lanskega leta z rekordnim okrevanjem in letošnjih novih negotovosti pa delijo tudi druga podjetja, ki večino (ali vsaj velik del) svojih prihodkov ustvarjajo z izvozom.

Lestvica največjih izvoznikov Proizvajalec bele tehnike Gorenje je v letu 2021 izvozill za 1,97 milijarde evrov svojih izdelkov in se s tem prebil na prvo mesto Delove tradicionalne lestvice. Sledita mu farmacevtski družbi Lek in Krka z 1,59 oziroma 1,47 milijarde evrov izvoza. Več kot milijardo prodaje na tujem dosega še Revoz, na našo aketo pa je skupaj odgovorilo 128 prodornih izvoznih podjetij. Lestvica je objavljena v ponedeljkovem tiskanem Delu.

Kupci se vračajo v Evropo

Zelo povedno oceno razmer, v katerih letos deluje izvozno usmerjeno gospodarstvo, je podal Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domela. »Na nekaterih programih (vrtna in ročna orodja) opažamo, da se naši kupci vračajo s Kitajske in želijo imeti evropske dobavitelje. Na velikoserijskih programih avtomobilske industrije in široke potrošnje se srečujemo z vedno večjimi izzivi podražitve prodajnih cen motorjev zaradi podražitve materialov, predvsem pa podražitve storitev, stroška dela in energentov. Čeprav nas vojna v Ukrajini ni neposredno prizadela, čutimo posledice v obliki nižjih naročil kupcev, višjih cen energentov in surovin ter povečani negotovosti na trgu materialov. Na čisto vseh programih imamo izzive s pravočasnim zagotavljanjem dobav, največja negotovost pa trenutno izhaja iz Kitajske, saj so določena mesta (Suzhou, Šanghaj) povsem zaprta in so zato dobaviteljske verige prekinjene. Zaprtje pristanišč na Kitajskem še dodatno povečuje negotovost na področju transporta in onemogoča natančno načrtovanje. Posledično so se povečale zaloge v celotni verigi, kar finančno obremenjuje podjetja.«

Večina podjetij se bo odločala, kako višje stroške prenesti na kupce. Izpada prodaje v Ukrajini in Rusiji ne bo vsem enostavno nadomestiti.

Prvo leto daljše krize?

Precej pesimističen je Jože Kaligaro, direktor podjetja Weiler Abrasives: »V letu 2022 bo gospodarska kriza z vojno v Ukrajini dobila močan zagon, kar bo povzročilo vsaj srednjeročno ohlajanje gospodarstva in po trenutnih pričakovanjih recesijo z vsemi negativnimi posledicami. Zaradi tega je mogoče pričakovati zniževanje obsega poslovnih aktivnosti z vplivom na zaposlenost in kupno moč prebivalstva ob pomembni rasti inflacije. Našteti znaki torej kažejo, da bo leto 2022 najverjetneje prvo leto v nekaj dlje trajajoči gospodarski krizi, katere ročnost in učinek bosta verjetno najmočnejša v sodobni zgodovini.«

»Pričakujemo nekaj negotovosti, a kljub temu dvig naročil in prodaje. Dostopnost surovin bo omejena, kot tudi razpoložljivost primernega kadra. Denarna politika ECB se bo zaostrila, kar bo zagotovo vplivalo na kupno moč na trgu EU,« je povedal Zdenko Mrdja, vodja finančno-računovodske službe v podjetju Marmor Hotavlje, ki sicer kar tretjino svoje proizvodnje izvozi v ZDA.

Za nekatera podjetja je rusko-ukrajinska vojna akuten problem. »Nam je zaprla dva zelo pomembna trga, razmere nas silijo, da se usmerjamo na nove trge in načrt za leto 2022 'skujemo' na novo,« so povedali v podjetju Gostol Gopan, ki je specializiran proizvajalec opreme za pekarne. »S projekti, ki smo jih lani začeli na Bližnjem vzhodu in v Aziji, računamo na referenčne pekarne, ki nam bodo odprle vrata naprej, utrdile našo pozicijo na novih trgih in zagotovile projekte v prihodnje. Ciljamo tudi na trg Severne Amerike.«

»Ocenjujemo, da bomo izpad prihodkov na ukrajinskem in ruskem trgu v letošnjem letu nadomestili z aktivnim delovanjem in pridobivanjem projektnih poslov na slovenskem in drugih svetovnih trgih (Dars, Slovenske železnice, RUNE, Ozone, Scancom, Teleserv Bolivija in drugi),« so povedali v Iskratelu.

Razvoj dogodkov na evropskem vzhodu zelo pozorno spremljajo tudi v podjetju AquafilSLO, ki pri izdelavi najlonskih vlaken Econyl, svojega glavnega proizvoda, porabi veliko energije. »Letošnje leto bo zelo odvisno od poteka vojne v Ukrajini in sankcij zoper Rusijo, ki je pomemben dobavitelj surovin in energentov, in s tem povezanih cen, ki močno vplivajo na inflacijo ter posledično na kupno moč državljanov EU. Glavni izziv za nas bo predvsem, kako višje stroške poslovanja prenesti na prodajne cene ter hkrati zadržati obseg prodaje,« je povedal direktor Denis Jahić.

Kako obvladati stroške

»Obvladovanje stroškov ostaja tudi v letu 2022 v prvem planu, zato so potrebne cenovne uskladitve tudi na prodajni strani. Še vedno se glede na svoje zmogljivosti spopadamo s presežnim povpraševanjem, zato je skrb za zadovoljstvo strank prav tako izjemnega pomena,« pa so povedali v družbi Knauf Insulation.

Slovensko gospodarstvo kot celota je v letu 2021 izvozilo za 39,4 milijarde evrov blaga, kar je bilo skoraj 20 odstotkov več kot leto prej, je izračunal Surs.

»V letošnjem letu se kažejo izzivi v celotni dobavni verigi – tako na področju cen kot dobavnih rokov. Trgovci se ščitijo pred izgubo kupcev s tem, da ne sprejemajo objektivno logičnega povišanja cen, kar lahko pripelje tudi do izključitve priznanih blagovnih znamk z njihovih trgovskih polic in njihove zamenjave s trgovinskimi blagovnimi znamkami. Zato je zdaj še pomembneje krepiti moč blagovne znamke,« so opozorili v Atlantic Drogi Kolinski.

Pritisk na cene pa skrbi tudi druga podjetja v živilski industriji: »Letos pričakujemo predvsem boj za cene. Kar se trenutno dogaja v zahodnih državah, se ni dogajalo vse od sredine 80. let prejšnjega stoletja. Ukvarjamo se le še s podražitvami izdelkov in s ceniki, in sicer več oddelkov – tako nabava, proizvodnja kot prodaja,« je povedala Maja Maroša, vodja marketinga v Pekarni Pečjak.