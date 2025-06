Slovenija brez premika na lestvici konkurenčnosti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je po padcu konkurenčnosti v letih 2023 in 2024, ko je skupaj izgubila osem mest, letos obdržala lansko uvrstitev na 46. mestu na lestvici globalne konkurenčnosti IMD. To je tako še vedno najslabša uvrstitev v zadnjih petih letih. »Slovenski razvojni model se je izpel,« je rezultate komentiral direktor Inštituta za ekonomska raziskovanja Damjan Kavaš in dodal, da Slovenija potrebuje nov razvojni model.

Kakšne so podrobne ugotovitve tokratne raziskave konkurenčnosti?