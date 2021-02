Štirje ponudniki za frekvence 5G

Neuradno: Vsi operaterji so se prijavili



Segment M&M oddan

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je danes 15. 2. 2021, izvedla javno odpiranje ponudb, prispelih na javni razpis z javno dražbo dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. »Do roka za oddajo ponudb, ki se je iztekel danes ob 11. uri, je agencija prejela štiri ponudbe. Ker je javni razpis anonimen, bo identiteta ponudnikov znana šele po zaključku dražbe,« so sporočili iz Akosa.Kot smo poročali v preteklosti, so svojo udeležbo napovedali v Telekomu Slovenije, Telemachu, A1 in T2. Na Akosu pravijo, da lahko izbor in dražba trajata več mesecev, zaključek dražbe pričakujejo v pomladnih mesecih. Če bi Akos vse frekvence prodal zgolj po izklicnih cenah , bi se v državno blagajno steklo 69 milijonov evrov.Prejšnji teden se je zaključila javna dražba v okviru javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacij M2M (machine to machine) prek namenskih omrežij v frekvenčnem pasu 700 MHz. Na dražbi sta sodelovala dva ponudnika. Frekvenčni blok 2 x 3 MHz v pasu 700 MHz (733–736 MHz/788–791 MHz) je pridobila družba BeeIN, ki je zanj ponudila 970.000 evrov , so sporočili iz Akosa. BeeIN je v lasti družbe Iskratel.