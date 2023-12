Trgovci bi lahko decembra stavkali

Zaposleni v trgovini tako kot lani v decembru spet grozijo s stavko. Konec leta namreč poteče veljavnost kolektivne pogodbe te dejavnosti, Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) pa ocenjuje, da v dosedanjih pogajanjih niso dosegli bistvenega napredka in da so zahteve delodajalcev za zaposlene v trgovini nesprejemljive.

Sindikat je zato že začel zbirati podpise podpore za stavko v mesecu decembru, razloge zanjo pa naj bi podrobneje predstavili danes. In kje so ključna razhajanja pogajalskih strani? Eno je nedeljsko delo trgovin, ki je v skladu z referendumskim izidom razen izjem za manjše družinske prodajalne in bencinske servise prepovedano, sindikat pa mu ves čas nasprotuje. »Ne privolimo v zahteve delodajalcev, da se nova kolektivna pogodba za trgovino sklene pod pogojem, da SDTS soglaša s spremembo zakona o trgovini, ki bi znova omogočil delo na 16 nedelj v letu,« pravijo v sindikatu.

Prav tako nasprotujejo znižanju dodatka za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu z 0,5 odstotka na 0,3 odstotka in odpravi dodatkov za delo v popoldanski in nočni izmeni v višini desetih odstotkov. »Zaposleni pri tem izgubijo od 200 evrov do 700 evrov, v skladiščih, bencinskih servisih, pekarnah pa še bistveno več, tudi do več tisoč evrov na leto,« opozarjajo v sindikatu. Zavračajo tudi ponudbo, da se za dela v IV. tarifnem razredu, torej za prodajalce, avtomehanike, serviserje, skladiščnike itd. določi osnovna bruto plača v višini 1050 evrov, ob pogoju, da se odrekajo dodatkom na popoldansko in nočno izmeno.

Brez doplačil

Sindikat namreč zahteva, da se plača v tem tarifnem razredu določi v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 1203 evre, torej brez doplačila. Prav tako zahtevajo za povračilo stroškov za prevoz na delo 0,21 evra na kilometer ali sto odstotkov cene javnega prevoza, in ne 80 odstotkov, kolikor naj bi jim ponujali delodajalci. Znesek povračila stroškov prehrane med delom pa bi moral znašati 7,96 evra na dan in biti izplačan v denarju. Prav tako zahtevajo, da se v pogodbah o zaposlitvi točno določi kraj opravljanja dela, kar naj bi preprečilo vsakodnevno premeščanje, in zagotovitev dodatnih zaposlitev.

Ladislav Rožič Foto Mavric Pivk

Generalni sekretar sindikata Ladi Rožič opozarja, da trgovskim podjetjem ne gre slabo, saj so v zadnjih treh letih dvignila marže, zato je tako slabo plačevanje delavcev nesprejemljivo. Kot pravi, plača trgovca v povprečju znaša med 1380 in 1400 evri bruto, in še to zato, ker se po zakonu dodatki obračunajo na minimalno, in ne osnovno plačo, ki je nižja.

Več kot milijarda dobička

Po podatkih Agencije za javnopravne evidence in storitve je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil lani skupaj ustvarila 1,22 milijarde evrov čistega dobička, kar je sicer osem odstotkov manj kot leto prej. Zbirnih podatkov za letos še ni, izračuni statističnega urada pa kažejo, da se je realni dohodek trgovine na drobno brez motornih goriv v prvih desetih mesecih letos skrčil za 4,5 odstotka glede na primerljivo obdobje lani, na letni ravni pa je bil oktobra približno enak kot v enakem mesecu leta 2022. V trgovini in popravilih motornih vozil pa je bila med januarjem in oktobrom rast realnega prihodka skoraj 15-odstotna glede na desetmesečje leta 2022. Stavka zaposlenih v decembru bi trgovce gotovo občutno prizadela, saj je to mesec, ko ta panoga ustvari največ prihodkov.

Trgovci pa niso edini, ki ob koncu leta od delodajalcev zahtevajo boljše plačilo. Delavci Pošte Slovenije so konec novembra na protestnem shodu zahtevali dostojno plačilo in ureditev financiranja univerzalnih poštnih storitev ter nasprotovali zmanjševanju števila zaposlenih in zapiranju poštnih poslovalnic. Kot smo poročalii, pa so včeraj na shodu višje plače zahtevali tudi gasilci in javni uslužbenci.