UNP – še zmeraj dostopna in stabilna energetska rešitev

Vključevanje energije obnovljivega izvora je neizpodbitna prihodnost, v okviru njenega spodbujanja pa je treba slediti načelom trajnostnega razvoja in omogočiti uporabnikom uporabo aktualne tehnologije z manjšimi predelavami in obnovljivimi gorivi. Določila predloga novega energetskega zakona (EZ-2) ne upoštevajo trenutnega realnega stanja v Republiki Sloveniji in prednosti, ki jih vsaj delna diverzifikacija nacionalnega energetskega portfelja prinaša.

Utekočinjen naftni plin (UNP oz. LNG) je enostavno dostopen in pomembna alternativa v nacionalnem energetskem portfelju, saj ponuja stabilno in cenovno sprejemljivo energetsko rešitev. Sistemi na UNP ne zahtevajo gradnje drage infrastrukture in vlaganj v omrežja, dostavljen je lahko na težko dostopna in odmaknjena območja.

Zanesljivo in eno najčistejših fosilnih goriv

Rešitve z UNP so primerne za različne oblike industrije ali kmetijstva ter druge energetske potrebe, pa tudi kot kombinacija ogrevanja ali hlajenja objektov. Uporabimo ga lahko samostojno ali v kombinaciji z drugimi viri.

V času prehodov na obnovljive in tajnostne rešitve ogrevanja ohranjajo fosilna goriva vlogo stabilnih partnerjev. UNP velja za enega najčistejših fosilnih virov, primeren je za območja, kjer je potreben dostopen, zanesljiv in mobilen vir energije – neodvisen od omrežja. V praksi se namreč pogosto kažejo omejitve omrežij, ki je bodisi nedostopno bodisi ni ustrezno razvito za potrebe večjih porabnikov energije. Poleg dobave so danes največji izzivi predvsem cene. V Butan plinu uporabnikom zagotavljajo čim manj turbulenc na tem področju s stabilno cenovno politiko.

UNP nadomešča druge vire ali sodeluje z njimi

Pri prehodu na UNP lahko v primerjavi z ogrevanjem na drva ali s kurilnim oljem optimiziramo energetske sisteme ter dosežemo dolgoročne prihranke. Z minimalno predelavo sistema lahko predvsem na področju industrije nadomestimo zemeljski plin. Pripeljemo ga lahko praktično povsod, tudi v najbolj odmaknjena območja. Obstoječa oprema je kompatibilna tudi z drugimi viri, kot je utekočinjen zemeljski plin (LNG).

V Butan plinu pa ponujajo tudi sodobne rešitve s plinskimi kotli ali toplotnimi črpalkami na UNP ter tehnološko dovršene rešitve, kot je hibridni sistem, pri katerem sodelujeta dva vira energije, sistem pa izbere najbolj optimalen vir toplote v danih razmerah in tako zagotavlja do 45 % prihrankov energije na letni ravni.

Pomemben partner tudi v gostinstvu

V profesionalnih kuhinjah je plin najbolj priljubljena rešitev. Tako imajo kuharski šefi večji nadzor nad temperaturo, odziv štedilnika na idealno temperaturo pri pripravi hrane je takojšen pa še čiščenje je bolj enostavno. Poleg UNP, s katerim so polnjene zelene jeklenke podjetja Butan plin, je zdaj v Sloveniji na voljo še čistejša alternativa – Futuria propan, plin iz 100 % obnovljivih virov.

V zadnjih letih se je v gostinstvu, na prireditvah na prostem in sejmih, uveljavilo ogrevanje z grelnimi telesi, kar je odlična rešitev za sprejem več gostov in ustvarjanje prijetnega vzdušja.

