Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z junijem zvišala za eno odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bila še vedno nižja za 11 odstotnih točk, ugotavljajo na Sursu.

K mesečni rasti so pripomogla bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za štiri odstotne točke), mnenja o finančnem stanju v gospodinjstvu (za tri odstotne točke) in pričakovanja večjih nakupov (za eno odstotno točko). Bolj pesimistična so bila le pričakovanja o gospodarskih razmerah v državi (za štiri odstotne točke).

Na letni ravni izboljšanje

V primerjavi s prejšnjim julijem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov zvišala za sedem odstotnih točk. Na dvig vrednosti v letni primerjavi so vplivala predvsem višja pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 16 odstotnih točk) in gospodarskih razmer v državi (za 12 odstotnih točk). V manjši meri so se izboljšala še pričakovanja potrošnikov glede večjih nakupov (za odstotno točko). Poslabšala pa so se mnenja o finančnem stanju v gospodinjstvu (za tri odstotne točke).

Bolj optimistična pričakovanja pri večjih naložbah

Vsi trije kazalniki, ki jih na Sursu spremljajo četrtletno, so se v primerjavi z aprilom izboljšali: pričakovanja glede obnove stanovanja za pet odstotnih točk, nakupa avtomobila za štiri odstotne točke in pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanja za eno odstotno točko.