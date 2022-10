Združitev večine poslovalnic NLB in N Banke

»Z današnjim dnem zaposleni N Banke pozdravljajo svoje stranke na novih lokacijah, ki so v izbranih poslovalnicah NLB. Prvi obiski strank kažejo, da so stranke spremembo sprejele dobro in z razumevanjem,« so sporočili iz NLB, ki je lastnica N Banke oziroma nekdanje Sberbanke. To so, kot smo poročali, kupili marca letos. Obe banki ostajata samostojni pravni osebi, je pa stekel proces uskladitve poslovnih procesov. To v praksi pomeni, da so v osmih enotah NLB urejena bančna okenca za stranke N Banke.

Kaj to pomeni za stranke

»Za stranke kljub spremembam ostanejo vse številke računov in kartic ter pogodbe nespremenjene, prav tako tudi delovni čas enot. Za stranke N Banke se je spremenila zgolj lokacija poslovalnice,« so sporočili iz NLB. Vsi imetniki debetnih kartic Mastercard N Banke lahko brezplačno dvigajo gotovino na vseh bankomatih NLB v Sloveniji, pa tudi na bankomatih bank, članic NLB Skupine v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu.

Enote N Banke na Dunajski in Dvornem trgu v Ljubljani ter v Mariboru in v Celju ostanejo na istih lokacijah, ostale pa so so preseljene v najbližje poslovalnice NLB. Ideja združitve je, da se N Banka čim prej – še pred formalno združitvijo – integrira v sistem NLB in da se v tem procesu izgubi čim manj strank.

Veliko izkušenj

NLB ima sicer veliko izkušenj z združevanjem bank, letos so, denimo, integrirali srbsko Komercijalno banko v Srbiji in Črni gori. Ključni del integracije je prenos strank na informacijski sistem NLB.