Med morjem in nebom

Ljudje, ki so jim prostovoljci delili bele čepice proti pripeki in plastenke z vodo, so papeževe besede med mašo prekinjali z aplavzi. Precej dela pa so imele tudi reševalne ekipe, ki so morale večkrat posredovati zaradi slabosti udeležencev. Papaž je katolike posvaril pred apatijo in potrošništvom ter pozval k aktivni udeležbi in boju za pravice, tudi v imenu tistih, ki nimajo glasu, da bi spregovorili v svojem imenu.